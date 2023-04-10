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10 апреля 2023 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также пониженной активности торгов из-за выходного дня в большинстве стран Европы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в понедельник, китайский индикатор опускается. Рынки Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,46% благодаря данным о росте потребительского доверия в стране. Индекс потребдоверия в Японии в марте увеличился до максимальных с мая прошлого года 33,9 пункта с 31,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 31,9 пункта. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,9% в ходе торгов.

Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%. Трейдеры обеспокоены очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после состоявшейся в США встречи нынешнего спикера палаты Представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

Цены на нефть незначительно изменяются в понедельник утром после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи. В пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в понедельник составила $85,1 баррель, что на всего 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,2% - до $85,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,01%, до $80,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 0,1%, до $80,7 за баррель. По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, и дистиллятов в Соединенных Штатах.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 апреля выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,041 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,551 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,01% и составил 109,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 845,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,35%), "Роснефть БО-06" (+0,35%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,1%), "Роснефть-002Р-03" (-0,38%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) полностью разместил выпуск 3-летних облигаций устойчивого развития серии БО-003P-01 объемом 3 млрд рублей. Банк установил ставки 1-6-го купонов бондов на уровне 9,85% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 5 апреля. В марте 2021 года банк зарегистрировал на Мосбирже программу "зеленых" и социальных облигаций на сумму 60 млрд рублей, а также изменения к данной программе, которые позволяют кредитной организации выпускать облигации устойчивого развития.

ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций 7-й серии в размере 40 млрд рублей и установило финальный ориентир премии к ставке RUONIA на уровне 130 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 7 апреля по спреду к ставке RUONIA. Купон будет переменным и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA, плюс спред. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 12 апреля.

ООО "Аквилон-Лизинг" 13 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Мосбиржа в октябре 2021 года зарегистрировала программу облигаций компании на 500 млн рублей. Программа бессрочная, бумаги могут размещаться на срок до 10,5 лет.

ГК "Автодор" 18 апреля начнет размещение облигаций серии 004Р-03 объемом 1,7 млрд рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения бумаг. Ставка 1-го купона установлена на уровне 3% годовых.

АО "Южуралзолото" в третьей декаде апреля планирует собрать книгу заявок на приобретение выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 2 или 2,5 года. Ориентир доходности - премия не более 210 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны полугодовые. Для компании это станет третьим выходом на публичный долговой рынок и первым рублевым опытом (ранее компания разместила два выпуска облигаций, номинированных в юанях).

ОАО "РЖД" установило ставку 11-14-го купонов облигаций серии 001P-06R на уровне 9,45% годовых. Эмитент разместил 15-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке полугодового купона 7,25% годовых до оферты с исполнением 20 апреля 2023 года.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 1 млн 558 тыс. 379 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 31,17% эмиссии. АФК "Система" разместила 10-летний выпуск в октябре 2015 года по ставке 12,5% годовых.

АО "Почта России" выкупило по оферте 942 облигации серии БО-001Р-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,02% эмиссии. "Почта России" разместила 10-летний выпуск в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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