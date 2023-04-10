Акции судоходных компаний в числе лидеров роста в Японии

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в понедельник, китайский рынок снижается. Цены на нефть незначительно снижаются в понедельник.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в понедельник, китайский индикатор опускается.

Рынки Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4% в ходе торгов благодаря данным о росте потребительского доверия в стране.

Индекс потребдоверия в Японии в марте увеличился до максимальных с мая прошлого года 33,9 пункта с 31,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 31,9 пункта.

Индикаторы роста доходов граждан, занятости, общего уровня жизни, а также желания потребителей покупать товары длительного пользования, повысились в марте.

Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов. Стоимость бумаг Nintendo повысилась на 3,8%, Sony - на 0,4%, Toyota Motor - yf 0,2%.

Среди лидеров роста в Японии в понедельник - акции судоходных компаний. Бумаги Nippon Yusen подорожали на 3,2%, Mitsui OSK Lines - на 2,1%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 1,9%.

Цена акций Japan Display Inc. взлетела на 21%. Японская компания сообщила в понедельник, что подписала меморандум о взаимопонимании с китайской HKC Corp. о создании стратегического альянса для развития операций в сфере OLED-технологий.

Japan Display и HKC планируют совместно построить предприятия для выпуска OLED-дисплеев нового поколения, и намерены запустить их массовое производство в 2025 году.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,9% в ходе торгов.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличилась на 1,1%, несмотря на слабую предварительную отчетность южнокорейского производителя смартфонов и полупроводниковых компонентов за первый квартал.

Согласно предварительным данным, которые были обнародованы после закрытия рынка в пятницу, операционная прибыль компании в январе-марте упала в 20 раз.

В пятницу Samsung также сообщила, что намерена "значительно" сократить производство определенных видов чипов памяти для оптимизации производственных операций.

Правительство Южной Кореи сообщило в конце прошлой недели, что направит 7 трлн вон ($5,32 млрд) в ближайшие пять лет на финансовую поддержку местных производителей аккумуляторов, планирующих строить предприятия в Северной Америке.

Бумаги LG Electronics Inc., также опубликовавшей предварительную отчетность в пятницу, теряют в цене 1,1%. Компания сообщила о 23%-ном снижении операционной прибыли в первом квартале.

Акции LG Energy Solution Ltd. подорожали на 2,6%. Производитель аккумуляторов, по предварительным оценкам, увеличил операционную прибыль в первом квартале почти в 2,5 раза, что превзошло ожидания экспертов.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%. Трейдеры обеспокоены очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после состоявшейся в США встречи нынешнего спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

Акции китайского разработчика антивирусов 360 Security Technology теряют в цене 10% в ходе торгов, производителя электроники Changsha Jingjia Microelectronics Co. - 14%, производителя алкоголя Wuliangye Yibin - 2,7%.

Цены на нефть незначительно снижаются в понедельник после скачка на прошлой неделе вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

В пятницу биржи США и Европы были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в понедельник составляет $85 баррель, что на $0,12 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,13 (0,2%) до $85,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,09 (0,11%), до $80,61 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,09 (0,1%), до $80,7 за баррель.

По итогам короткой прошлой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7%.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, а также данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о снижении запасов как нефти, так и бензина, и дистиллятов в Штатах.

"Экономические статданные будут ключевыми для нефтяного рынка на этой неделе", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

Недавнее решение о сокращении добычи рядом стран ОПЕК+ "было частично предназначено для того, чтобы выдавить "коротких" продавцов с нефтяного рынка, и цены на нефть, теперь, возможно, будут лучше отражать фундаментальные для рынка факторы", приводит слова эксперта агентство Bloomberg.