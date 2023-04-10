Дивдоходность акций Совкомфлота за 2022г может составить 13,4% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "Совкомфлота" по итогам 2022 года может составить 13,4%, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Елена Сахнова, Андрей Карагодин и Лидия Михайлова.

"Совет директоров "Совкомфлота" 12 апреля рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год. При этом 16 марта была подтверждена приверженность политике по выплате не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО, которая составила 20,4 млрд в 2022 году. Учитывая рекордные финансовые результаты эмитента за прошедший год, устойчивое финансовое положение компании и потребность в покрытии дефицита федерального бюджета, ожидаем, что СД рекомендует направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли. Размер дивиденда в этом случае составит 8,57 руб. на акцию (13,4% дивидендной доходности). Сохраняем позитивный взгляд на "Совкомфлот". Ставки фрахта нефтяных танкеров сейчас составляют порядка $72 тыс./день, что более чем в три раза выше среднего уровня ставок за последние десять лет", - пишут эксперты в комментарии.

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