Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия четких сигналов с мировых рынков

Москва. 10 апреля. Доллар США и юань не продемонстрировали ощутимых колебаний на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль меняется слабо в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,22 руб./$1 (+9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,18 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и юаню с учетом неоднозначных сигналов с мировых рынков, а также на фоне некоторой пассивности инвесторов из-за пасхальных праздников в ряде стран. На работающих фондовых площадках нет единого настроя.

На пятой минуте торгов нацвалюта предприняла нерешительные попытки роста, достигнув к 10 минуте курса 80,93 руб./$1 (-19,5 коп. к уровню предыдущего закрытия), однако не смогла сохранить тенденцию.

Цены на нефть слегка снижаются в понедельник после длительных выходных - в пятницу рынки были закрыты по случаю пасхальных праздников.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,98 за баррель, что на 0,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,61 за баррель, что на 0,11% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 опустился на 0,32%, японский Nikkei 225 растет на 0,42%, южнокорейский Kospi растет на 1,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти не меняется, снижение составило 0,02%. Биржи Гонконга и Австралии закрыты на пасхальные праздники.

Инвесторы держат во внимании очередной виток напряженности в американо-китайских отношениях, который был вызван состоявшейся в США встречей нынешнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются "предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР".

Центральное телевидение Китая сообщило, что в ходе учений было имитировано нанесение "высокоточных ударов по ключевым целям на острове Тайвань и прилегающих морских районах". Как сообщалось, в частности, близ Тайваня были замечены девять кораблей ВМС КНР, а также более 70 боевых самолетов. При этом китайский телеканал CCTV пояснял, что цель маневров, в ходе которых, среди прочего, запланированы боевые стрельбы, - отработать "тотальное окружение острова".

В то же время, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол на минувшей неделе посетивший Тайвань в составе делегации законодателей, заявил, что на встрече с Цай Инвэнь обсуждал вопросы оружейных поставок острову. В субботу он, коснувшись военных учений Китая, заявил в эфире Fox News: "Это тактика запугивания и бряцание оружием, по моему мнению, только укрепляют нашу решимость в отношении Коммунистической партии Китая. Это не оказывает на нас никакого сдерживающего воздействия. На самом деле, я думаю, это активизирует поддержку Соединенными Штатами Тайваня".

Из заметных событий дня - закрытое заседание ФРС, ожидается выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.