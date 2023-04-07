Рынок акций РФ на неделе превысил 2500п по индексу Мосбиржи за счет резкого ослабления рубля

Рынок акций РФ на неделе вырос в секторе рублевых цен на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent поднялась к $85 за баррель) после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи с мая до конца года. Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов, обновив максимум за год на фоне резкого ослабления рубля, чему способствовал повышенный спрос на валюту в преддверии выплат РФ по внешнему долгу, окончание налогового периода и покупка "НОВАТЭКом" доли Shell в проекте "Сахалин-2".

В период с 3 по 7 апреля индекс Мосбиржи вырос на 2,4% и составил 2508,39 пункта, индекс РТС упал на 2,2% и достиг 974,52 пункта на фоне роста доллара до 81,11 руб./$1 (+3,51 рубля) и подросшей июньской нефти Brent до $84,94 за баррель (+6,3%).

Рынок акций РФ на первых апрельских торгах превысил 2470 пунктов по индексу Мосбиржи (максимум с сентября) за счет ослабления рубля и роста нефти (Brent подскочила к $85 за баррель) после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи. В лидерах подъема выступили бумаги ВТБ (+9,5%) в ожидании выхода 5 апреля финотчета банка и акции нефтяных компаний, во "втором эшелоне" раллировали акции автопроизводителей во главе с бумагами "Соллерса" (+44,7%) без новостей.

Подешевели акции "ФосАгро" (-2%) после отсечки на Мосбирже дивидендов за IV квартал (выплаты составят 465 рублей на акцию). Доллар подскочил до 78,8 руб./$1 (+1,2 рубля), обновив пик с апреля 2022 года.

В воскресенье, 2 апреля, 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года: суммарный объем сокращения составит 1,66 млн б/с.

Во вторник рынок акций РФ забуксовал в росте из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции в нефти после ралли; индекс МосБиржи после скачка выше 2500 пунктов сдал назад к 2480 пунктам, несмотря на ослабление рубля. Лидировали в росте акции "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +4,8% "префы") и "НОВАТЭКа" (+2,3%).

Акции "НОВАТЭКа" выросли на фоне известий, что компания подала заявку на выкуп доли англо-голландской Shell (27,5%) в проекте "Сахалин-2" за 94,8 млрд руб. В свою очередь, ожидания, что Shell может получить разрешение на перечисление денежных средств с продажи доли в проекте "Сахалин 2" на свой зарубежный счет, вызвало спекулятивную игру на ослабление рубля.

Просели акции "Мечела" (-2,4%) на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Газпромбанка к "Мечелу" и ООО "Управляющая компания Мечел-Сталь" (в одном из исков заявлено требование о взыскании более 11,9 млрд рублей). Подросли акции "Газпрома" (+1%) на новостях, что Allianz и Munich Re возобновили страхование "Северного потока 1".

Нефть Brent локально проседала в рамках коррекции ниже $84 за баррель после известий из Ирака, что правительство в Багдаде и региональные власти Курдистана заключили соглашение о возобновлении поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан (объем 400 тыс. б/с).

В среду рынок акций РФ умеренно подрос после дневной консолидации на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. Индекс Мосбиржи превысил рубеж 2500 пунктов на фоне ослабления рубля, обновив максимум на закрытие с 13 апреля 2022 года. Доллар поднялся к 79,8 руб./$1, нефть Brent вернулась к $85 за баррель на фоне статистики Минэнерго США о недельном сокращении запасов сырья сильнее ожиданий.

Лидерами роста выступили акции Polymetal (+3,6%) на фоне роста золота и бумаги "РусГидро" (+3,2%) на сообщениях о планах властей по разделению компании на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка, а также известий, что "РусГидро" приняло решение о строительстве двух новых ГЭС.

"Газпром" (+1,2%) возобновил поставки газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" после недельной плановой остановки. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли автопроизводителей: "КАМАЗа" (+26%), "Соллерса" (+19%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+11%).

Аутсайдерами стали акции ВТБ (-4,5%) после известий, что менеджмент будет рекомендовать акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2022-2023 годы ради улучшения капитальной базы банка.

В четверг рынок акций РФ показал смешанную динамику "фишек" из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков. Индекс Мосбиржи в течение дня поднимался выше 2520 пунктов (новый максимум за год) на фоне ослабления рубля, но к закрытию сессии просел ниже 2500 пунктов. Доллар превысил 81 руб./$1, продолжая отыгрывать новости, что компании Shell было разрешено вывести средства из России после продажи своих активов внутри страны.

Возобновилось ралли акций "Русснефти" (+15%) на рекордных оборотах (объем торгов на Мосбирже превысил 7,291 млрд рублей) в преддверии публикации финансовых результатов компании.

В пятницу индекс МосБиржи вновь превысил 2500 пунктов за счет роста бумаг нефтегазовых и финансовых компаний на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры. В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) были закрыты биржи Австралии, Гонконга, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США. Доллар днем локально поднимался до 83,5 руб./$1, но к вечеру откатился в район 81 руб./$1 после сообщений Минфина РФ о сокращении дефицита бюджета РФ в I квартале.

Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+4,9%, до 79,5 рубля) на новостях, что транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций автоперевозчика по 82,5 руб. за бумагу (заявки на продажу будут собираться с 7 по 18 апреля). ГК "Монополия" в случае успешного завершения сделки по консолидации не менее 75% Globaltruck планирует его делистинг с "МосБиржи".

В США в пятницу вышли статданные Минтруда, показавшие прирост рабочих мест в марте на 236 тыс., при прогнозах роста на 230-239 тыс., а также сокращение безработицы до 3,5%, хотя изменений не ожидалось с февральского уровня 3,6%. Статистика повышает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США, что негативно для акций.

В период с 27 по 31 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Соллерса" (+80%), "КАМАЗа" (+42%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+27%); хуже рынка оказались акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2), "ОГК-2" (-2%), "Юнипро" (-2%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде апреля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, а также реакция внешних площадок на статистику по рынку труда США. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2450-2550 пунктов, для индекса РТС - 940-1010 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".