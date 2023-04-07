Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились за неделю, несмотря на рост UST

Москва. 7 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели умеренно негативную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней умеренно расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале недели перешли к позитивной коррекции после умеренного снижения в конце марта (доходность 10-летних US Treasuries 31 марта составила 3,47% годовых по сравнению с 3,376% неделей ранее).

Глобальные инвесторы были обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи. Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), трейдеры в настоящее время оценивают в 65% вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов на следующем заседании в мае. На прошлой неделе возможность этого составляла 55%.

Во вторник и среду расстановка сил как в секторе отечественных евробондов, где отсутствовала какая-либо ярко выраженная динамика, так и на мировых долговых рынках не изменилась. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в понедельник. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд, поскольку американские компании продолжают корректировать производство в условиях снижения спроса.

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс., согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тыс. Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы ослабить инфляцию в США. "По моим прогнозам, чтобы добиться устойчивого движения инфляции по нисходящей траектории к целевому показателю в 2% и сдержать инфляционные ожидания, Федрезерву следует поднять ставку выше 5% в этом году", - заявила она.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка снизились на фоне общемирового падения "аппетита к риску" и активизации спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства.

Отчет Минтруда США, обнародованный 6 апреля, показал, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде. Среднее количество заявок за последние четыре недели составило 237,75 тыс. по сравнению с пересмотренными 242 тыс. неделей ранее.

В последний день недели падение котировок отечественных евробондов продолжилось. При этом цены US Treasuries также умеренно снизились в пятницу, негативно отреагировав на публикацию данных по американскому рынку труда, но в целом по итогам недели оказались в плюсе. Опубликованные 7 апреля статданные, указавшие на сокращение безработицы в США в марте и достаточно сильный рост занятости, могут стать дополнительным аргументом для Федеральной резервной системы в пользу повышения ключевой процентной ставки на майском заседании, полагают аналитики.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 326 тыс., а не на 311 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тыс., респонденты Trading Economics - на 239 тыс. Безработица в США в прошлом месяце снизилась до 3,5% с февральских 3,6% (аналитики не ожидали изменения этого показателя).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,56% - до 61,88% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 10,01% годовых); при этом бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,1%, подешевев до 64,43% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 2,5 базисного пункта и составила 9,38% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 12 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 0,58%, до 42,54% от номинала (его доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 12,91% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 9,6%, до 39,52% от номинала (их доходность выросла на 446 базисных пунктов и составила 39,98% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году потеряли в цене 6,4% и составили 40,08% от номинала (их доходность выросла на 217 базисных пунктов - до 29,88% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 4,4%, подешевев до 39,64% от номинала (их доходность выросла на 109 базисных пунктов и составила 22,9% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 1,4%, до 88,32% от номинала (его доходность снизилась на 224 базисных пункта - до 30,7% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 65,84% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.