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07 апреля 2023 года 19:48

Рубль завершил торги небольшим повышением к доллару и евро в рамках коррекции после падения до новых годовых минимумов в обеих парах

Москва. 7 апреля. Доллар США и евро снизились на Московской бирже по итогам пятницы после обновления ранее в ходе торгов максимальных отметок за год. Рубль немного повысился к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх перед выходными днями и на данных Минфина РФ о снижении дефицита бюджета.

Курс доллара США составил 81,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар рос выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года. Евро стоил 88,91 руб./EUR1, подешевев на 23,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 91 руб. также впервые с 6 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,3 копейки - до 84,63 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,2 копейки - до 11,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины пятницы и завершил день небольшим повышением к доллару и евро. Поводом к небольшой повышательной коррекции нацвалюты перед выходными днями послужила публикация уточненных данных Минфина РФ о показателях бюджета за январь-март. Ведомство сообщило, что относительно предварительной версии на конец февраля дефицит бюджета в марте сократился на 180 млрд рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета, говорится в сообщении Минфина, в первом квартале составили 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года - это связано с сокращением нефтегазовых доходов.

Нефтегазовые доходы снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45%, до 1,635 трлн рублей, в основном в результате снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта природного газа.

Уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора, особенно во втором полугодии текущего года, полагает Минфин.

"Российский рубль сегодня оказался в центе внимания, а объем торгов в паре "доллар-рубль" с расчетами "завтра" превысил 137 млрд рублей. Утром с начала торгов российская валюта продолжала снижаться и пробила уровень 83 руб./$1, после чего скорректировалась, и пара "доллар-рубль" завершила день ниже уровней вчерашнего закрытия. Среди причин слабости рубля называют как традиционные факторы - это снижающий торговый профицит, конец налогового периода, так и нетрадиционные - такие, как слухи о продаже западных активов местным инвесторам и отток капитала. Помимо этого, традиционно в пятницу инвесторы предпочитают уходить в более твердые валюты на фоне сохранения общей неопределенности", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в начале торгов резко подешевел, заметно скорректировав потери незадолго до открытия основной сессии. Однако затем нисходящая динамика национальной валюты ускорилась. Доллар установил двенадцатимесячный максимум на отметке 83,5 руб., евро - немного выше уровня 91 руб. Затем в середине торгов рубль развернулся вверх, завершив день в плюсе после больших потерь первой половины сессии. Пока это движение не выходит за рамки даже скромной коррекции сильного снижения последних нескольких недель. Тем не менее рубль способен развить коррекционное движение, вернувшись на более высокие уровни. Восстановлению рубля способствует предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-март 2023 г. Из нее следует, что в прошлом месяце бюджетный дефицит сократился. Это свидетельствует об улучшении ситуации с экспортной выручкой. (. . .) Негативом для рубля остается рыночный дисбаланс, вызванный увеличением спроса на иностранную валюту из-за восстановившегося импорта, а также снижением предложения под воздействием сокращения валютной выручки. Усугубляет ситуацию уход иностранных компаний из России, которые конвертируют вырученные от продажи своих активов рубли в инвалюту", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта на неделе активно снижалась, в моменте достигала отметки 83,5 руб. по отношению к доллару, однако во второй половине пятницы резко развернулась и ушла в район 81,4 руб., где и завершились торги. За неделею рубль ослаб по отношению к доллару США более чем на 4,5%. Среди краткосрочных негативных факторов, оказывавших давление на рубль, можно выделить разрешение компании Shell (SPB: RDS.A) вывести средства из России после продажи своих активов внутри страны, а также спрос на валюту со стороны банковского сектора, который восстанавливал валютную позицию после выплаты по еврооблигациям. Более фундаментальными факторами, обеспечивавшими снижение рубля, можно назвать снижающийся профицит торгового баланса", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд.

В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг увеличились на 0,15% - до $85,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,1% - до $80,7 за баррель.

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,7275 рубля, до 82,3988 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,1598 рубля, до 90,2892 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу укрепился на 1,6062 рубля по отношению к четвергу и составил 82,2773 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,6271 рубля и составил 82,3453 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 819,002 млн, из которых $375,44 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 443,562 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Торги евро расчетами "сегодня" не проводились в пятницу на Московской бирже из-за выходного дня в западных странах. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,9149 рубля, до 90,0719 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR706,959, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, снизилась - на 2 б.п. - до 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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