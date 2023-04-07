Рубль днем развернулся вверх в основных парах, восстанавливает потери после достижения в первой половине пятницы новых годовых минимумов

Москва. 7 апреля. Доллар США и евро после обновления максимальных отметок за год перешли к снижению на Московской бирже в пятницу днем; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине, скорректировавшись на данных Минфина РФ о снижении дефицита бюджета.

Курс доллара США составил 81,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар рос выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года. Евро стоил 89,29 руб./EUR1, подорожав на 13,5 копейки. Ранее евро поднимался выше 91 руб. также впервые с 6 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,9 копейки - до 85,06 рубля. Курс китайского юаня вырос на 4,4 копейки - до 11,84 рубля.

При этом уже 15:09 МСК курс доллара США составил 80,95 руб./$1, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,48 руб./EUR1, подешевев на 67,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,89 копейки - до 84,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины пятницы к доллару и евро, развернулся вверх в обеих парах в ходе дневных торгов после публикации уточненных данных Минфина РФ о показателях бюджета за январь-март. Ведомство сообщило, что относительно предварительной версии на конец февраля дефицит бюджета в марте сократился на 180 млрд рублей.

Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета, говорится в сообщении Минфина, в первом квартале составили 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года - это связано с сокращением нефтегазовых доходов.

Нефтегазовые доходы снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45%, до 1,635 трлн рублей, в основном в результате снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта природного газа.

Уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии текущего года, полагает Минфин.

"Ситуация с доходами бюджета может улучшиться. В ближайшие месяцы на нефтегазовые поступления будут влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, к концу марта Россия должна была добровольно сократить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. С другой стороны, новый виток сокращения добычи в рамках ОПЕК+ (помимо России - на 1,15 млн баррелей в сутки) вызвал восстановление нефтяных котировок после мартовского спада. Более того, с апреля начнет действовать ограничение на дисконт для расчета налогов - с ужесточением от $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля (при этом если рыночный дисконт будет сокращаться быстрее, то ограничение не будет оказывать эффекта). Мы полагаем, что по мере организации новых маршрутов поставок дисконты все же могут сузиться, что позволит нефтегазовым поступлениям восстановиться от текущих уровней", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По их мнению, рост нефтяных котировок может оказать поддержку рублю, при этом бюджетное правило в апреле "сохранит знак" - продажа китайских юаней будет продолжена. "Объем интервенций рассчитывается с корректировкой на сезонную компоненту НДД, поэтому из превышения базового уровня нефтегазовых доходов в марте не следует изменения формата интервенций. Так, с 7 апреля по 5 мая объем дневных интервенция будет составлять 3,7 млрд руб. (74,6 млрд руб. совокупно) после 5,4 млрд руб. в марте. Напомним, что проведение интервенций призвано сгладить зависимость рубля от состояния рынка энергоносителей, но не призвано в полной мере компенсировать ослабление рубля. Произошедшее в начале апреля улучшения конъюнктуры нефтяного рынка и ожидаемое нами в среднесрочной перспективе сокращение дисконтов на российское сырье, на наш взгляд, будут оказывать фундаментальную поддержку рублю, с учетом чего ослабление курса выше 80 руб./$1 вряд ли окажется устойчивым", - полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Рубль живет своей жизнью и продолжает обновлять экстремумы на низких объемах. Мы не находим даже малой толики фундаментальных причин для наблюдаемого в последнее время ослабления рубля, считая, что в нем, а именно в увеличении темпов падения в рамках текущей недели - слишком много спекулятивного аспекта. Пока власти не начнут прилагать усилия по сдерживанию спекулятивной активности в продажах рубля, курс пары "доллар-рубль" будет искать локальный пик в диапазоне 80-85 руб./$1", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд.

В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 0,15% - до $85,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,1% - до $80,7 за баррель.

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,33% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, снизилась на 2 б.п. - до 7,61% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.