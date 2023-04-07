Рубль может развить укрепление в ближайшее время - БКС Экспресс

Негатив остается, но национальная валюта способна развить коррекционное движение по отношению к основным мировым валютам в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Пока движение рубля не выходит за рамки даже скромной коррекции сильного снижения последних нескольких недель, тем не менее национальная валюта способна развить коррекционное движение, вернувшись на более высокие уровни. Восстановлению рубля способствует предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-март 2023 года. Из нее следует, что в прошлом месяце бюджетный дефицит сократился. Это свидетельствует об улучшении ситуации с экспортной выручкой. Внешний фон является нейтральным, к тому же в последние недели рубль почти полностью отключился от внешних драйверов или реагирует лишь на негативные более быстрым ослаблением, - пишет аналитик в обзоре. - Негативом для рубля остается рыночный дисбаланс, вызванный увеличением спроса на иностранную валюту из-за восстановившегося импорта, а также снижением предложения под воздействием сокращения валютной выручки. Усугубляет ситуацию уход иностранных компаний из России, которые конвертируют вырученные от продажи своих активов рубли в инвалюту".

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