Цена золота может вырасти до $2078-80/унц. - "Финам"

Котировки золота обладают шансами на подъем до уровней $2078-2080 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Доллар немного укрепился за последние сутки, что локально снизило цены на золото. Тем не менее можно ждать последующего роста цен к сильному рубежу $2078-80 за тройскую унцию. В конце текущей недели динамика золота будет зависеть от отчета BLS по занятости в США. Если данные по числу новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (NFP) окажутся значительно ниже прогноза в 239 тысяч, это ослабит индекс доллара и поднимет цены на драгметаллы", - отмечает эксперт в комментарии.

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