Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "выше рынка" с целевой ценой 2100 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Анны Курбатовой.

"Компания объявила аудированные результаты за 2022 год: рост отгрузок составил 88% г/г, выручка увеличилась на 95% г/г, чистая прибыль скорр. составила 5,0 млрд руб. Рост отгрузок г/г на ? был обеспечен новыми контрактами, при этом основным источником новых доходов являются крупные и средние корпоративные клиенты. В 2023 году отгрузки ожидаются в диапазоне 20-30 млрд руб., что позволяет нам считать наш текущий прогноз на уровне 27,7 млрд руб. вполне реалистичным. С учетом дополнительного транша общий размер дивиденда за 2022 год составит 56,81 руб. на акцию (75% от скорр. чистой прибыли) с доходностью 3,3% к текущей цене", - пишет эксперт.

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