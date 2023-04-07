Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Chindata с целью $10

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Chindata Group с целью $10 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Меркулова.

Одним из преимуществ Chindata, по мнению эксперта, является ее активное расширение в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Индии. В этом регионе компания опережает крупнейших американских конкурентов по масштабам экспансии. Усиливающийся в регионе спрос на вычислительные мощности облачных серверов, рост числа интернет-пользователей и развитие таких новых технологий, как связь в формате 5G и искусственный интеллект, а также контракты с быстрорастущими азиатскими техгигантами обеспечивают потребность в новых дата-центрах Chindata на годы вперед.

"Сектор дата-центров пользуется активной поддержкой китайских властей и защищен от регуляторного давления, в отличие от большинства интернет-направлений страны, - указывает Меркулов. - К 2025 году Пекин планирует реализовать национальный проект по развитию централизованной системы обмена данными между Западным и Восточным Китаем, в рамках которого будет создано восемь вычислительных хабов и 10 кластеров дата-центров. Крупные инфраструктурные инвестиции в пока малоразвитую западную часть Китая создают широкие возможности для будущего роста бизнеса Chindata".

Chindata (CD) - ведущий провайдер услуг дата-центров сверхбольших масштабов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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