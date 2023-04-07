Акции Татнефти привлекательны для инвестиций - ПСБ

Акции "Татнефти" в настоящее время привлекательны для инвестиций, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Стало известно, что "Татнефть" может купить турецкую топливную компании Aytemiz Akaryakit. Речь идет о покупке либо 50%, либо 100% за $320 или $160 млн соответственно. У турецкой компании более 500 заправок в 77 провинциях страны. Для "Татнефти" сделка выгодная: короткое транспортное "плечо", выход на стабильный сбыт нефтепродуктов в условиях переориентации с рынков ЕС, плюс потенциал Турции как энергетического хаба. Денежные средства на балансе у эмитентаи есть в достатке, поэтому увеличение долга не потребуется, на наш взгляд, при покупке любой доли", - пишут эксперты в комментарии.

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