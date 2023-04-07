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07 апреля 2023 года 11:29

Рынок акций РФ утром превысил 2500п по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля

Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу превысил 2500 пунктов по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля и на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры; лидерами роста выступают бумаги компаний-экспортеров. Подросли акции "Глобалтрак менеджмент" на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2506,82 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 957,99 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар подскочил до 82,38 рубля (+1,0 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ ожидаемо вошел в фазу консолидации - необходимо устранить его некоторую перекупленность. В пятницу рынки Европы и США закрыты по случаю празднования Страстной пятницы, но выйдет статистика по рынку труда США, которая может вызвать сильные движения на рынках в понедельник.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу можно назвать умеренно позитивным. Торги нефтью накануне завершились сдержанной динамикой, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более оптимистичных.

Статданные по рынку труда США, как ожидается, покажут замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе в марте до 239 тыс. с 311 тыс. В случае значительного отклонения цифр от прогнозов в худшую сторону статистика будет негативна для акций и позитивна для рисковых активов вроде доллара и золота, полагает аналитик.

Рубль продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года и в пятницу преодолел в том числе психологические уровни 90 руб./EUR1 и 12 руб./юань. Индекс Мосбиржи от отката сдерживают акции экспортеров на фоне слабости рубля. Негативом для настроений в РФ при этом могут выступить ожидания обсуждения в ЕС нового пакета санкций на следующей неделе, отмечает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что индекс Мосбиржи вновь попробует закрепиться выше отметки 2500 пунктов. "Сильного роста индекса не ожидаем на фоне предстоящих выходных, а также ввиду праздничного дня в США и Европе, из-за чего сегодня не проводятся торги на товарных площадках. Однако слабеющий рубль может поддерживать интерес инвесторов к акциям российских экспортеров", - отмечает аналитик.

Головинов также отметил, что накануне под давление продаж попали бумаги сталелитейщиков. "Наибольшую негативную динамику показали акции НЛМК после появившийся информации о вероятном включении компании в новый пакет санкций ЕС, однако официальных новостей пока не поступало. НЛМК на данный момент остается единственной сталелитейной публичной компанией, против которой не было санкций. Введение ограничений может существенно повлиять на финансовые результаты, так как НЛМК сильнее остальных ориентирована на экспорт", - отметил эксперт.

В США накануне индексы акций подросли на 0,01-0,8% во главе с Nasdaq, активность торгов перед длинными выходными была ниже обычной.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, показали, что американский рынок труда является не столь сильным, как предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде.

Минтруда США обнародует отчет о безработице за март в пятницу (15:30 МСК) несмотря на биржевой выходной. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 238 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%.

В Азии в пятницу на работающих биржах преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи Австралии, Гонконга, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США.

На нефтяном рынке цены накануне незначительно выросли и завершили в "плюсе" третью неделю подряд. Стоимость июньских фьючерсов на Brent в четверг составила $85,12 за баррель (+0,2%), майская цена WTI - $80,7 за баррель (+0,1%).

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи с мая до конца года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+38,2% и +26,6% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+22,8%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+20,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+11,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+11%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+5,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,3%).

Выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+4,4%, до 79,15 рубля; максимум сделок составил 82 рубля за штуку) на новостях о выкупе бумаг группой "Монополия" по цене выше рынка.

Транспортная группа компаний "Монополия" выкупит 75% акций единственного публичного российского автоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по 82,5 руб. за бумагу, говорится в совместном сообщении компаний. Период сбора заявок на продажу акций - с 7 по 18 апреля включительно.

"Цена приобретения является фиксированной и единой для всех групп продающих акционеров, включая мажоритарного акционера, и составляет 82,5 рубля за одну обыкновенную акцию ПАО "ГТМ". Предложенная цена основана на оценке компании в 4,82 млрд рублей и предполагает премию в 8,8% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" в четверг, 6 апреля (75,8 рубля за бумагу), премию в 37,0% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 рубля за бумагу)", - информируют компании.

ГК "Монополия" в случае успешного завершения сделки по консолидации не менее 75% Globaltruck планирует его делистинг с Мосбиржи.

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-6%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-3,5%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-2,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,8% и -7,3% "префы"), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 6,23 млрд рублей (из них 1,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 666,9 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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