Котировки нефтяных фьючерсов могут закрепиться на уровнях ниже $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут закрепиться на уровнях ниже $85 за баррель Brent, если публикуемая статистика по рынку труда США останется сильной, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть слабо выросли по итогам торгов четверга. В частности, этому способствовали данные о сокращении общего числа буровых установок в США до минимума с начала марта. В пятницу фьючерсы Brent остаются у $85,1/барр. из-за закрытых в связи с праздником торгов. Дальнейшая динамика котировок определится сегодняшними данными по американскому рынку труда. Если статистика все же останется сильной, фьючерсы Brent могут закрепиться на уровнях ниже $85/барр.", - пишут эксперты банка.

Рубль в четверг вновь существенно слабел, что продолжается и утром в пятницу - курс USD/RUB достиг 82,2 руб./$1, обновив максимум за год. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно, отмечается в комментарии.

"Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что выросшие относительно марта цены на нефть должны привести в дальнейшем к росту экспортных поступлений и укреплению рубля. Тем не менее пока торговый профицит остается низким, а дополнительное давление оказывает возможное усиление оттока капитала из-за продажи ряда активов нерезидентов. Эту неделю курс USD/RUB, вероятно, закончит выше 82 руб./$1", - прогнозируют в банке.

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