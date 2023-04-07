Рубль может ослабнуть до 84 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Рубль может ослабнуть до уровня 84 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, однако в дальнейшем возможны вербальные интервенции властей, которые помогут национальной валюте стабилизироваться, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Доходности ОФЗ со сроком погашения более 5 лет выросли в четверг в среднем на 3 б.п. из-за ослабления рубля. Возможно, указывают эксперты инвестбанка, в пятницу они продолжат расти, так как ситуация на валютном рынке не меняется.

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