Рубль может укрепиться до 75-79 руб./$1 на горизонте нескольких месяцев - БКС Экспресс

Ослабление рубля выглядит неоправданным в среднесрочной перспективе, на горизонте нескольких месяцев курс может укрепиться до 75-79 руб./$1, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Центральной темой на российском рынке на текущей неделе выступает поступательное ослабление рубля, мы видим уверенное трендовое движение наверх. В качестве причин называется огромное число факторов, начиная от дефицита валюты у ряда крупных банков, покупающих ее в интересах компаний, которые приобретают доли иностранцев в российском бизнесе, и заканчивая оттоками капитала, а также сокращением до многолетнего минимума дифференциала по безрисковым ставкам между долларом и рублем. Учитывая текущую конъюнктуру на сырьевых площадках, дальнейшее ослабление рубля выглядит неоправданным в среднесрочной перспективе. Наоборот, на горизонте нескольких месяцев курс может укрепиться по мере увеличения предложения валюты со стороны экспортеров до 75-79 руб./$1", - пишет аналитик в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.