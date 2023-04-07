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07 апреля 2023 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также пониженной активности торгов из-за выходного дня в США и большинстве стран Европы, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в четверг ростом, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией. Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржи США закрыты в связи с пасхальными праздниками. Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, показали, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде. Среднее количество заявок за последние четыре недели составило 237,75 тыс. по сравнению с пересмотренными 242 тыс. неделей ранее.

Минтруда США обнародует отчет о безработице за март в пятницу, несмотря на биржевой выходной. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 238 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом биржи Австралии и Гонконга не работают в связи с пасхальными праздниками. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,11%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,3%. С начала текущей недели он прибавил 1,4%, при этом он завершает "в плюсе" уже четвертую неделю подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК поднялся на 1,3%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд. В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками. Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 0,15% - до $85,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысилась на 0,1% - до $80,7 за баррель.

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи. Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 апреля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,823 млрд рубля, из которых на основные торги пришлось 6,017 млрд рубля. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,004% и составил 109,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 845,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,26%), "Новотранс-001Р-03" (+0,19%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,46%), "Роснефть БО-06" (-0,35%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-22 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,7-9,8% годовых, а объем размещения планировался в размере от 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых, купоны полугодовые.

ООО "Лизинг-трейд" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 150 млн рублей. Размещение займа началось 7 марта текущего года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 37-59-го купонов будет погашено по 4,16% от номинала, еще 4,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставки 1-6-го купонов 3-летних облигаций устойчивого развития серии БО-003P-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 9,85% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 5 апреля. Техразмещение запланировано на 7 апреля.

АО "Уральская сталь" (входит в группу Загорского трубного завода, ЗТЗ) в третьей декаде апреля планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны квартальные. Дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 10,8% годовых. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 16-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 42-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Московская биржа 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 25-36-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 12,33% годовых. Облигации сроком обращения 15 лет объемом 10 млрд рублей были размещены в апреле 2017 года по ставке квартального купона 9,85% годовых до оферты с исполнением 21 апреля 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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