Риски продолжения ослабления рубля пока сохраняются - ПСБ

Риски продолжения ослабления рубля пока сохраняются, возможен выход к 85 руб./$1, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Мы считаем, давление на позиции рубля связано с рядом причин. Во-первых, слабым экспортом и, как следствие, низким уровнем предложения со стороны экспортеров, что объясняет тот факт, что рубль не реагирует на рост цен на нефть Brent. Во-вторых, готовящимися крупными сделками к выкупу долей нерезидентов, выходящих из российских активов, что локально формирует дополнительный спрос на валюту. В-третьих, устойчивым спросом со стороны импортеров. В случае продолжения роста доллара в ходе пятничных торгов, у пары доллар/рубль открывается потенциал выхода к 85 руб./$1. Отметим, что мы рассчитываем, на ослабление давления на национальную валюту к налоговому периоду, что позволит вернуться к отметке 80 руб./$1", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.