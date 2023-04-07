Кривая доходности ОФЗ может сместиться в пятницу на несколько базисных пунктов вверх - ПСБ

Кривая доходности рублевых гособлигаций может сместиться вверх на несколько базисных пунктов на торгах в пятницу в сложившейся конъюнктуре - рубль продолжает дешеветь к основным мировым валютам в начале торговой сессии, что формирует умеренно негативный фон для рынка ОФЗ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

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