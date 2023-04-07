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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Кривая доходности ОФЗ может сместиться в пятницу на несколько базисных пунктов вверх - ПСБ
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07 апреля 2023 года 09:39
Кривая доходности ОФЗ может сместиться в пятницу на несколько базисных пунктов вверх - ПСБ
Кривая доходности рублевых гособлигаций может сместиться вверх на несколько базисных пунктов на торгах в пятницу в сложившейся конъюнктуре - рубль продолжает дешеветь к основным мировым валютам в начале торговой сессии, что формирует умеренно негативный фон для рынка ОФЗ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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