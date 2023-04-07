"Финам" снизил рейтинг бумаг VanEck Gold Miners ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF с "покупать" до "держать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг на декабрь 2023 года была при этом подтверждена экспертами на уровне $33,9 за штуку.

"VanEck Gold Miners ETF - один из самых популярных фондов в сегменте золотодобычи. Рост цен на золото выше уровня $2000 за тройскую унцию подтянул вверх акции золотодобывающих компаний, входящих в его портфель. Вместе с ними выросли и котировки бумаг фонда, превысив нашу целевую цену и принеся инвесторам 19%. В связи с этим мы пересмотрели рейтинг акций эмитента до "держать". в то же время считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе, - указывает аналитик Алексей Калачев. - Среди основных рисков для акций VanEck Gold Miners ETF присутствуют рыночный риск, связанный с динамикой цен на золото, с состоянием фондового рынка, и валютный риск из-за широкой географии эмитентов отрасли. В число рисков входят возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, а также более медленный, чем ожидалось, темп роста экономики в КНР и Индии".

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний.

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