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07 апреля 2023 года 09:15

Цены на нефть завершили в плюсе 3-ю торговую неделю подряд

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в четверг. Фондовые индексы Азии растут в пятницу, рынки Австралии и Гонконга закрыты. Цены на нефть в четверг незначительно выросли.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в четверг ростом, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией.

Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржи США закрыты в связи с пасхальными праздниками.

"Акции колебались в течение большей части сессии, поскольку инвесторы воздерживались от открытия крупных позиций перед длинным уикендом", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, слова которого приводит Market Watch.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, показали, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде.

Среднее количество заявок за последние четыре недели составило 237,75 тыс. по сравнению с пересмотренными 242 тыс. неделей ранее.

Минтруда США обнародует отчет о безработице за март в пятницу, несмотря на биржевой выходной. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 238 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%.

Бумаги Constellation Brands (SPB: STZ) прибавили в цене 1,5% по итогам торгов. Чистая прибыль американского производителя алкогольных напитков в четвертом квартале 2023 финансового года упала на 44%, однако скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Прогноз прибыли Constellation Brands на текущий фингод оказался лучше ожиданий рынка. Кроме того, компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 11%.

Стоимость акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. также поднялась на 1,5%. Авиакомпания объявила, что расширяет международную полетную программу на лето текущего года, отметив "резкое повышение спроса на путешествия за пределы США". Число зарубежных маршрутов авиаперевозчика увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом - до 114. United Airlines отмечает, что объем бронирования авиабилетов на международные направления уже в марте был на 15% выше, чем годом ранее.

Бумаги американского ритейлера Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) подешевели на 8,3% по итогам торгов. В ходе сессии их стоимость опускалась до рекордного внутридневного минимума. Компания, испытывающая финансовые трудности, назначила на 9 мая внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса о проведении консолидации (обратного сплита) акций.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) Holdings Inc., объявившего в четверг о приостановке планов обратного сплита акций, взлетела почти на 21%.

Стоимость акций Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. опустилась на 2,2% к закрытию рынка. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов ранее сообщил о первом почти за три года сокращении сопоставимых продаж. Показатель снизился в марте на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Акции производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) подешевели на 16%. Чистая прибыль компании в первом финквартале снизилась, однако скорректированный результат оказался лучше прогнозов рынка. Выручка Levi Strauss также превзошла ожидания аналитиков.

Эксперты, однако, сфокусировались на недостаточно быстром сокращении избыточных запасов продукции Levi Strauss. Этот фактор остается проблемой для компании, отметил аналитик Stifel Джеймс Даффи.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 2,57 пункта (0,01%) и составил 33485,29 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 14,64 пункта (0,36%) - до 4105,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 91,09 пункта (0,76%) и составил 12087,96 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом биржи Австралии и Гонконга не работают в связи с пасхальными праздниками.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличилось на 0,2%.

В число лидеров роста котировок входят акции производителя оптического оборудования Hoya Corp. (+2,4%), чипмейкера Tokyo Electron Ltd. (+1,9%), страховщика Dai-ichi Life Holdings Inc. (+1,9%), автомобильной Mazda Motor (+1,9%).

Между тем бумаги Seven & I Holdings подешевели на 4%. Одна из крупнейших торговых компаний мира повысила чистую прибыль и выручку в минувшем фингоду, завершившемся в феврале, примерно на треть. Однако прогноз на этот фингод разочаровал инвесторов. Компания ожидает операционную прибыль на уровне 513 млрд иен ($3,9 млрд), в то время как аналитики в среднем прогнозируют 526 млрд иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 0,3%. С начала текущей недели он прибавил 1,4%, при этом он завершает "в плюсе" уже четвертую неделю подряд, отмечает Trading Economics.

Существенный подъем котировок демонстрируют акции фармацевтических компаний Shouyao Beijing (+20%), Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals (+14,8%) и Dizal Jiangsu Pharmaceutical (+11,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК поднялся на 1,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 4,5%, сталелитейной Posco - на 1,4%.

В то же время акции автопроизводителя Hyundai Motor снизились на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили "в плюсе" третью неделю подряд.

В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на $0,13 (на 0,15%) - до $85,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,09 (на 0,1%) - до $80,7 за баррель.

По итогам короткой недели Brent подорожала на 6,6%, WTI - почти на 6,7% вслед за решением ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Похоже, что WTI все никак не покинет район $80 за баррель, "даже несмотря на то, что, как говорят новости, экономика США быстро ослабевает", отмечает старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Поддержку нефтяному рынку на этой неделе также оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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