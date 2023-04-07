Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Viatris с целью $10,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Viatris с целью $10,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $8,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Viatris отчиталась за 2022 год в соответствии с собственными ориентирами и общерыночными прогнозами, гайденс компании на 2023 год также оказался на уровне консенсуса ожиданий, констатируют эксперты.

"Еще в прошлом году компания предупредила, что результаты первого квартала, которые будут представлены в начале мая, станут наиболее слабыми из всех четырех отчетных периодов 2023 года. Это заявление уже учтено в котировках. Теперь инвесторов в первую очередь будут интересовать комментарии нового CEO компании Скотта Смита, под руководством которого должен произойти переход бизнеса во вторую стратегическую фазу развития. Для этого предстоит решить ряд задач (в частности оптимизировать портфель продуктов через продажу медленнорастущих подразделений и нарастить инвестиции в перспективные направления, такие как Eye Care). В планах компании продажа сегмента OTC, направления продуктов для женского здоровья, части бизнеса API и некоторых непрофильных географических направлений. В результате этих сделок эмитент может получить $5-6 млрд, которые будут направлены в равных долях на выплаты акционерам и инвестиции в развитие, - пишет в обзоре старший аналитик инвесткомпании Илья Зубков. Акции торгуются вблизи минимумов 2022 года по мультипликатору EV/EBITDA NTM. Компания находится в процессе корпоративной трансформации. За ушедший год Viatris удалось достигнуть некоторого прогресса в реализации долгосрочной стратегии развития, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится и в 2023 году".

Viatris - крупнейший в США производитель дженериков. Компания образована путем слияния двух крупных игроков - Mylan и "дочки" Pfizer Upjohn. Viatris присутствует на всех основных мировых рынках: в развитых странах, Японии, Австралии, Новой Зеландии, в Китае и в ряде развивающихся государств.

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