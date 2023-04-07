Котировки нефти в целом пока сохраняют потенциал роста - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent в целом пока сохраняют потенциал роста, но явной склонности к движению в ту или иную сторону в текущий момент нет, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть после скачка в понедельник три дня подряд торгуются в узком диапазоне вокруг $85 за баррель. Потенциал для продолжения роста есть, но участники рынка не торопятся делать ставки на этот сценарий, опасаясь новых предвестников рецессии. В пятницу в США будет опубликована статистика по рынку труда, на которую смотрит ФРС при принятии решений. Фьючерсы на нефть марки Brent в текущий момент не показывают явной склонности к движению в ту или иную сторону. При потеплении сентимента целью может стать уровень $87 за баррель, в противоположном сценарии может быть протестирован недельный минимум $83,5", - пишет аналитик в комментарии.

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