Рубль торгуется в узких диапазонах к доллару и юаню на старте торгов на противоречивом внешнем фоне

Москва. 7 апреля. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль находится в нейтральной зоне из-за неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков, а также в ожидании ключевых событий.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,42 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 75,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4 коп. - до 11,84 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связаны с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Активность торгов при этом снижена из-за пасхальных праздников в ряде стран и, как следствие, отсутствия на рынке многих иностранных инвесторов.

На пятой минуте торгов доллар США взял разгон, пытаясь преодолеть очередную психологическую отметку и превысил ее к 25 минуте торгов, достигнув 82,1 руб./$1 (+72,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,4 рубля выше уровня действующего официального курса.

В пятницу в фокусе трейдеров будут данные по рынку труда США, которые могут вызвать изменения на рынках различных активов. Минтруда США обнародует отчет о безработице за март. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 238 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%.

Как уже отмечалось, падение рубля частично может иметь спекулятивный характер, так как оно происходит несмотря на существенный рост цен на нефть и отсутствие значимых новостных поводов.

В пятницу торги нефтяными контрактами на биржах не проводятся в связи с выходным днем в США и Великобритании - Страстной пятницей. Торги Brent и WTI пройдут только в электронном формате. В целом нефтяные котировки завершили "короткую" неделю активным ростом.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 поднялся на 0,62%, японский Nikkei 225 почти не меняется, поднимаясь всего на 0,04%, южнокорейский Kospi растет на 1,24%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,09%. Биржи Гонконга и Австралии закрыты на пасхальные праздники.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в четверг ростом, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией. Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржи США закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, показали, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде.

Среднее количество заявок за последние четыре недели составило 237,75 тыс. по сравнению с пересмотренными 242 тыс. неделей ранее.