Рынок акций РФ в четверг показал смешанную динамику фишек, индекс Мосбиржи просел ниже 2500п

Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков. Индекс Мосбиржи в течение дня обновил максимум, превысив 2520 пунктов на фоне ослабления рубля, после чего к закрытию сессии просел ниже 2500 пунктов.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2498,3 пункта (-0,1%, максимум дня - 2521,81 пункта - пик с апреля 2022 года), индекс РТС просел до 967,11 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,9%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 81,4 рубля (+1,56 рубля), максимума с апреля 2022 года.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,9%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%).

Ozon по итогам IV квартала 2022 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 67% - до 296 млрд рублей, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса"; накануне опрошенные аналитики ожидали роста GMV на 63,2% - до 288,6 млрд рублей.

Компания третий квартал подряд фиксирует положительную скорректированную EBITDA, она составила 3,9 млрд рублей против отрицательного показателя в 15,9 млрд рублей годом ранее. Также компания сократила убыток до 11,2 млрд рублей с 20,8 млрд рублей убытка в IV квартале 2021 года.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, индекс МосБиржи попытался закрепиться выше 2500 пунктов, поскольку слабость рубля и сохранение высоких цен на нефть продолжают играть в пользу тяжеловесных акций экспортеров, однако день завершился распродажами - просевшие бумаги "Газпрома" и Сбербанка увели индекс МосБиржи ниже 2500 пунктов.

В США число обращений за пособием по безработице за минувшую неделю оказалось чуть выше прогнозов. В пятницу картину по рынку труда США дополнит мартовский отчет по занятости. В России выйдет оценка ВВП за IV квартал, "ТГК-1" (MOEX: TGKA) представит финансовую отчетность по МСФО за 2022 год. В конце недели не исключены новые попытки закрепления индекса Мосбиржи на уровне выше 2500 пунктов, препятствовать этому может "фактор пятницы". Прогноз по индексу МосБиржи на 7 апреля - 2450-2550 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, главным и почти единственным фактором поддержки рынка акций РФ остается слабеющий рубль, оставшийся без присмотра ЦБ РФ и других ответственных учреждений.

"Инфляционное влияние текущего курса, вероятно, уже оправдывает риторику ЦБ РФ о возможном ужесточении денежной политики. Как минимум, цифры марта могут вдруг оказаться самым низким значением инфляции на ближайшее время. Таким образом, покупательский интерес сосредоточен в бумагах экспортеров, которые выигрывают от слабости рубля", - отмечает аналитик.

Бумаги Ozon стали аутсайдерами дня по факту выхода неплохого отчета компании. Выход Ozon на генерацию операционной прибыли и положительного денежного потока, а также увеличения доли более маржинальных услуг по-прежнему недооценивается рынком (текущая оценка Ozon за 0,5x GMV в 2022 году - вблизи исторических минимумов). К тому же, потенциал рост бизнеса Ozon явно не исчерпан - проникновение электронной коммерции составило 12% от общего оборота розничной торговли в 2022 году, что кратно меньше уровня развитых стран, констатирует аналитик.

Нефть Brent торгуется вблизи отметки $85 за баррель. Поддержкой выступили новости из Ирака, где работа нефтепровода Киркук-Джейхан так и не возобновилась. Однако на другой чаше весов опасения скорого спада в экономике США и еврозоны под воздействием высоких процентных ставок. Индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг США показали существенное замедление в марте. Тем не менее, по итогам текущей недели нефть может подорожать благодаря решению ряда стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 1,16 млн б/с, полагает Кочетков.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций в четверг показал неоднозначную динамику на фоне активного роста бумаг "второго эшелона" и значительного ослабления рубля.

В Международном валютном фонде прогнозируют, что мировая экономика в 2023 году увеличится не более чем на 3%, в том числе потому, что рост ВВП 90% развитых государств серьезно замедлится. Эти заявления были негативно встречены на фондовых площадках. В частности, российские инвесторы на этом фоне перекладываются в акции "второго эшелона", эмитенты которых зависят преимущественно от внутреннего рынка сбыта, полагает аналитик.

В результате в лидеры роста вошли акции сотрудничающего с оборонной отраслью НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+19,4%), интерес к которым поддерживают ожидания госзаказов. Без значимых новостей подорожали бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+12,1%) и продолжился рост в преддверии публикации финансовых результатов акций "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+14,6%), причем на рекордных оборотах.

Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 7 апреля - диапазон 2450-2550 пунктов, полагает Мильчакова.

По оценке аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, индекс МосБиржи в четверг смог удержаться выше сентябрьского максимума 2492,15 пункта. Таким образом, индикатор сохранил возможность для дальнейшего роста в рамках среднесрочного тренда в сторону следующей важной отметки 2836 пунктов. Индекс РТС из-за снижения рубля остается ниже 1000 пунктов.

На биржах в США продолжается фиксация прибыли перед пасхальными праздниками. Главным событием пятницы станет отчет с рынка труда США за март (данные по безработице, уровню занятости в несельскохозяйственном секторе, а также средняя продолжительность рабочей недели и почасовой оплаты). Статистика повлияет в том числе на ожидания рынка по будущей динамике процентных ставок и комментариям со стороны ФРС США, полагает аналитик.

"Не исключено, что снижение рубля связано с новостью о том, что компании Shell (SPB: RDS.A) было разрешено вывести средства из России после продажи своих активов внутри страны. Также давление на рубль оказывает снижающийся профицит торгового баланса", - полагает Капустянский.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), подросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE выросли на 0,1-1%), в США динамика смешанная (Nasdaq подрос на 0,3%, S&P 500 и Dow просели на 0,1-0,2%).

Настроения в Азии ухудшились из-за усиления напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года. Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.

Тем временем, в четверг стало известно, что объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.

В США количество первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе составило 228 тыс. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что показатель составит 200 тыс. Тем временем показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения, до 246 тыс. со 198 тыс. Столь резкий пересмотр вызван изменением модели оценки сезонных факторов.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг стабилизировались. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,0 за баррель (+0,01% и +0,1% в среду), майская цена WTI - $80,63 за баррель (+0,02% и -0,1% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+41,3% и +39,9% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+29,9%), ПАО "НПО "Наука" (+19,4%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+17,8% и +36,3% "префы"), "Русснефти" (+14,6%, объем торгов достиг рекордных 7,291 млрд рублей), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+12,9%), "Мостотреста" (+12,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+8,7%).

Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в марте 2023 года снизились в годовом выражении на 0,6%, до 3,062 тыс. штук, что выше результата февраля этого года на 48,6%, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Доля рынка компании в марте составила 6,3% против 5,7% годом ранее. За прошлый месяц "Соллерс" реализовал на российском рынке 2,605 тыс. "УАЗов" (+18,1% г/г), 312 легких коммерческих грузовиков Sollers нового модельного ряда и 145 из оставшихся Ford Transit (-83,4%).

Выручка IT-компании "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-0,01%, до 1737 рублей) (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) по МСФО за 2022 год выросла на 95% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, до 13,8 млрд рублей, говорится в сообщении Positive. Рост выручки компания связывает с увеличением объем продаж ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенный контракт на услуги кибербезопасности), который также вырос в два раза, до 14,5 млрд рублей по сравнению с 7,7 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) выросла в 2022 году до 5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2021 году. Рентабельность по NIC за год увеличилась с 16% до 35%.

"Группа Позитив" рекомендовала на годовом собрании акционеров 11 мая принять решение о выплате второй части дивидендов в размере 18,94 руб. на одну акцию, говорится в сообщении компании. Общий объем второй части дивидендов, в случае утверждения рекомендации совета директоров на собрании акционеров, составит 1,25 млрд рублей.

В марте совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату первой части дивидендов по итогам 2022 года в размере 37,87 рубля на акцию или 2,5 млрд рублей.

Подешевели акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-6,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,3%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,3%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 43,37 млрд рублей (из них 7,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка, 4,64 млрд рублей на акции "Газпрома" и 3,755 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").