Цены евробондов РФ снизились в четверг на фоне падения "аппетита к риску" и негативной динамики рубля

Москва. 6 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне общемирового падения "аппетита к риску" и активизации спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства (US Treasuries). Кроме того, дополнительное давление на долговой рынок оказывает и продолжающееся падение валютного курса рубля. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 34 базисных пункта - до 61,53% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 10,07% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 31 базисный пункт - до 64,25% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, до 9,41% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 44 базисных пункта, опустившись до 42,87% от номинала (его доходность выросла на 12 базисных пунктов и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,66% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 35,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 42,83% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 27,85% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 77 базисных пунктов, подешевев до 41,43% от номинала (их доходность выросла на 42 базисных пункта, составив 21,93% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 14 базисных пунктов - до 88,08% от номинала (его доходность снизилась на 22 базисных пункта и составила 31,42% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 1 базисный пункт, составив 65,84% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 апреля находилась под давлением ряда негативных факторов, в их числе - снижение "аппетита к риску" на мировых рынках, приостановившийся рост мировых цен на нефть, а также продолжающееся обесценение рубля. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренный рост благодаря возросшему спросу инвесторов на "защитные" активы и в ожидании пятничного отчета по американскому рынку труда за март.

Отчет Минтруда США, обнародованный в четверг, показал, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде. Среднее количество заявок за последние четыре недели составило 237,75 тыс. по сравнению с пересмотренными 242 тыс. неделей ранее.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.