Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Ozon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (ADS) Ozon - финансовые результаты эмитента за 4К22 указывают на то, что стремительный рост GMV и улучшение юнит-экономики, уже наблюдавшееся в предыдущие кварталы, продолжаются, вместе с тем фундаментальный потенциал роста бумаг уже нашел отражение в цене, сообщается в обзоре аналитика Константина Белова.

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