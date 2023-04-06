"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Duke Energy с целью $102,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,9%, стоп-приказ: $96,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Норма тарифной прибыли филиалов эмитента по большей части выше средней по США. Исключением является лишь Duke Energy Kentucky, которая работает по тарифному кейсу 2019 года с разрешенным ROE 9,25% (в среднем по США - 9,4%). В декабре 2022 года компания подала новую тарифную заявку в штате Кентукки, запросив показатель на уровне 10,35%. Окончательное решение ожидается в первой половине 2023 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции пробили важный уровень сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $96,8 риск на портфель составит 0,1%", - указывают в "Финаме".

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания является одной из крупнейших в США и обслуживает территорию общей площадью 240 тыс. кв. км, поставляя электроэнергию и газ почти 10 млн потребителей.

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