Перспективы рынка акций США пока нейтральны, а Китая позитивны - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы ближайшего квартала для американского фондового рынка и позитивно смотрят на рынок акций Китая, сообщается а материале.

"Нейтральный взгляд на американский рынок акций из-за рисков рецессии в экономике и вероятной необходимости продолжать борьбу с инфляцией. Пока оценки прибылей снизились незначительно - до уровней начала 2022 года. Это не соответствует сценарию рецессии. В приоритете находятся устойчивые в условиях рецессии сектора информационных технологий, телекоммуникаций и медиа, а также здравоохранения", - указывают эксперты.

"Позитивно смотрим на рынок акций Китая на фоне восстановления экономической активности после отмены антиковидных ограничений, мер господдержки строительного сектора и стимулирования потребительского спроса. В приоритете компании, которые выигрывают от восстановления внутреннего спроса: производители электромобилей, онлайн-рекламы и электронной торговли, банки и строительный сектор", - отмечают аналитики.

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