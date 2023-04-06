Рубль может продолжить ослабление в ближайшее время - "Велес Капитал"

Рубль рискует продолжить ослабление по отношению к основным мировым валютам в ближайшее время, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года в отсутствие позитивных фундаментальных факторов, высокого спроса на иностранную валюту и ограниченного ее предложения в РФ. Власти на данный момент не сигнализируют обеспокоенность девальвационными тенденциями, а более низкий курс рубля выгоден для компаний-экспортеров, что, по сути, открывает перед российской валютой новые горизонты снижения, - пишет эксперт. - Текущий слабый курс представляет угрозу главным образом для покупательской способности населения из-за разгара инфляции. ЦБ РФ при этом ранее уже дал сигналы в пользу возможного повышения процентной ставки на ближайших заседаниях, но возможное ужесточение политики при прочих равных если и произойдет, то лишь в конце месяца (28 апреля), а до этого момента рубль может опуститься ниже текущих значений".

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