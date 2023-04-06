Дивдоходность акций РусГидро за 2022 и 2023гг может составить около 6% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "РусГидро" по итогам 2022 и 2023 годов может составить около 6%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"ФАС разрабатывает план разделения деятельности "РусГидро" на генерацию и сети в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка. Компания также приняла решение о строительстве двух новых ГЭС (у эмитента их сейчас 60). Мы считаем новость положительной для "РусГидро" - это дает компании больше возможностей для ценообразования на Дальнем Востоке, сокращения расходов и повышению рентабельности. Тем не менее крупные инвестиционные проекты должны оказать давление на выплату дивидендов в течение следующих двух лет, и мы ожидаем низкую дивидендную доходность в размере около 6% за 2022 и 2023 годы (против 8-11% у "Мосэнерго", "ТГК-1" и "ОГК-2")", - отмечают эксперты в комментарии.

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