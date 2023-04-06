Дальнейший рост цены акций Johnson & Johnson маловероятен - Инвестбанк Синара

Дальнейший рост котировок акций Johnson & Johnson пока маловероятен, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Johnson & Johnson в среду выросли в стоимости на 4,5%, после того как компания сообщила о готовности заплатить $8,9 млрд для урегулирования претензий, связанных с использованием в ее продукции талька. Мы считаем, что рынок по большей мере учел позитивный характер новости, и не ожидаем дальнейшего роста цены бумаг эмитента", - указывают эксперты в комментарии.

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