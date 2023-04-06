"Префы" Татнефти по-прежнему интересны для покупки - "Открытие Инвестиции"

Привилегированные акции "Татнефти" сохраняют привлекательность как дивидендные бумаги, а преимущество компании в непростых внешних условиях для российских НК заключается в современной переработке и сравнительно небольшом размере, дающем гибкость в области сбыта, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Совет директоров турецкого конгломерата Dogan Holding одобрил продажу "Татнефти" принадлежащего ему пакета акций (50%) Aytemiz Akaryakit за $160 млн. Мы полагаем, что приобретение поможет "Татнефти" оптимизировать каналы сбыта нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, в условиях эмбарго ЕС и ценового потолка G7, - пишет главный аналитик Алексей Кокин. - EV/EBITDA 2022 г. для данной сделки можно оценить в 6,3х - выше мультипликаторов НК на российском рынке, но близко к среднему для ретейлеров на развитых рынках. Это значение не учитывает синергий для "Татнефти", которых не было у Dogan Holding из-за отсутствия сегмента добычи и переработки. Возможно, "Татнефть" должна будет сделать предложение о выкупе прочим акционерам Aytemiz в случае приобретения контрольного пакета, что увеличит сумму сделки до $320 млн за 100% компании".

У инвесткомпании есть актуальная инвестидея по привилегированным акциям "Татнефти" с целью 473,5 руб., (потенциал роста с текущих уровней - 23,3%). "Татнефть" сохраняет привлекательность как дивидендная бумага, а преимущество "Татнефти" в нынешних непростых внешних условиях для российских НК заключается в современной переработке и сравнительно небольшом размере, дающем гибкость в области сбыта", - подчеркивается в комментарии.

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