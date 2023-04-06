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06 апреля 2023 года 13:34
"Финам" присвоил рекомендацию "покупать" акциям United States Natural Gas Fund LP
"Финам" присвоил рекомендацию "покупать" акциям фонда United States Natural Gas Fund LP с целевой ценой $9,0 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 29,68%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Теплая зима в США позволила запасам природного газа сокращаться медленнее, чем в среднем по истории, - пишет аналитик Андрей Маслов. - Это привело к медвежьему тренду на рынках газа в США в преддверии начала периода закачки природного газа с апреля по октябрь. Состояние запасов в США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 21 п. п. превосходит средний за последние пять лет, сообщает EIA. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение в мире". Переизбыток предложения оказывает серьезное давление на цену американского газа, подчеркивает аналитик. "Все это дает возможности для роста UNG на горизонте 12 месяцев до уровней $ 9,0 за акцию, однако, учитывая переизбыток предложения и фактор погоды, рост цен может быть крайне неравномерным, а переизбыток газа на американском рынке выступает сдерживающим фактором на горизонте 12 месяцев. Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы и апсайд 29,68%, мы присваиваем рекомендацию "покупать" по акциям United States Natural Gas Fund LP", - указывает Маслов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ГАЗ-ФОНД/АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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