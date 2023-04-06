"БКС МИ" понизил целевую цену акций Wuxi Biologics до HKD82

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Wuxi Biologics до HKD82 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается на портале БКС Экспресс.

Потенциал роста составляет 76% с текущих уровней, отмечается в комментарии.

"Выручка и скорректированная чистая прибыль Wuxi выросли на 48,4% и 48,5% г/г соответственно и совпали с ожиданиями, - пишут аналитики. - Свободный денежный поток по итогам года впервые вышел в плюс. Мы считаем, что компания может сохранить этот тренд и использовать средства для инвестиционной программы. В I полугодии 2023 года Wuxi планирует завершить ремонт мощностей, что, на наш взгляд, вместе с благоприятной базой сравнения 2022 года поддержит рост чистой прибыли во II полугодии 2023 года. В 2023-2025гг компания ожидает годовые темпы роста выручки (CAGR) на уровне 30%. Ориентиры CAGR по скорректированной чистой прибыли - в диапазоне 26-27%. Валовая рентабельность может превысить 40%".

Wuxi Biologics - ведущая мировая интегрированная технологическая платформа для биологических препаратов с открытым доступом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.