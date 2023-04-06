Рынок акций РФ утром продолжил рост, индекс Мосбиржи обновил максимум за год на ослаблении рубля

Москва. 6 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил подъем на фоне умеренного роста индикаторов в Европе, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть; индекс Мосбиржи поднялся до 2520 пунктов, обновив максимум с апреля 2022 года на фоне ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2520,28 пункта (+0,8%), индекс РТС - 988,59 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар подорожал до 80,31 рубля (+0,48 рубля), максимума с апреля 2022 года.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8% и +1,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, на мировых рынках продолжают доминировать опасения спада, инвесторы постепенно начинают верить в то, что регуляторы преднамеренно загоняют ведущие экономики в состояние рецессии. Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса, Азия просела во многом из-за напряженности в отношениях Китая и США. Этот фон вряд ли выступает драйвером для роста рынка акций РФ, в отличие от ослабления рубля, который нацелился в зону экстремальной перепроданности, считает эксперт.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что ослабление рубля подталкивает индекс Мосбиржи к дальнейшему росту, в то время как внешние площадки преимущественно пессимистичны из-за возвращения страхов замедления мировой экономики.

В США индикаторы деловой активности в секторе услуг страны за март от PMI и ISM не оправдали прогнозов, хотя и указали на дальнейшее увеличение активности. Инвесторы сомневаются в перспективах уверенного расширения американской экономики, что приводит к фиксации прибыли у важных технических уровней. В конце недели участники ждут выхода ключевого отчета по рынку труда США за март, при этом в пятницу основные биржи уходят на пасхальные выходные, что может усиливать желание зафиксировать прибыль.

Индекс Мосбиржи закрепляется выше 2500 пунктов, сигнализируя о готовности рублевого сегмента к развитию повышения, но индекс РТС из-за слабости рубля остается ниже 1000 пунктов. Умеренно оптимистичный настрой рынка акций поддерживается дивидендными историями и слабым рублем, позитивно влияющим на финансовые результаты экспортеров, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций может взять паузу в росте после достижения отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, однако среднесрочно есть высокая вероятность пойти выше. В США в четверг ожидается нейтральное окончание короткой недели (в пятницу рынок будет закрыт по случаю Страстной пятницы), однако пока индекс S&P 500 держится выше 4000 пунктов, и растущий тренд сохраняется. В пятницу выйдут ключевые данные по рынку труда, но из-за выходного дня инвесторы будут отыгрывать статистику уже в понедельник.

В США в среду вырос индекс Dow Jones (+0,2%), но просели Nasdaq (-1,1%) и S&P 500 (-0,3%) на статданных по рынку труда и сектору услуг, также инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в марте до 145 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс., согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тыс.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали сокращение в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер днем ранее заявила, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки выше 5%, чтобы ослабить инфляцию в США. Федрезерв повысил ставку до 4,75-5% по итогам мартовского заседания.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), но "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,2-0,6%), отыграли утреннее снижение американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вернулся к уровню среды).

Настроения в Азии ухудшились из-за усиления напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг КНР, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года. Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.

Тем временем, в четверг стало известно, что объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются после попыток стабилизации накануне на фоне новостей о динамике запасов сырья в США, а также свежих макроэкономических данных.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,67 за баррель (-0,4% и +0,1% в среду), майская цена WTI - $80,28 за баррель (-0,4% и -0,1% накануне).

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity, ожидали сокращения на 7,5 млн баррелей.

Резервы бензина за неделю снизились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,3 млн баррелей и 140 тыс. баррелей соответственно.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+17,6%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+15,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+8,1%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+7,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7,3%).

Подешевели акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-1,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 11,11 млрд рублей (из них 2,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 893,41 млн рублей на акции ВТБ).