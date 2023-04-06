Вероятен дальнейший рост курса рубля до 81 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятен дальнейший рост курса рубля до 81 руб./$1 в ближайшее время, но потенциал для коррекционного укрепления у рубля сохраняется, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду вновь слабел. Минфин объявил о сокращении объемов продаж юаней по бюджетному правилу с 119,8 млрд руб. до 74,6 млрд руб. в апреле. Суточный объем продаж составит 3,7 млрд руб. Фактические операции в новом размере начнут проводиться в пятницу, но сегодня курс USD/RUB уже вырос к 80,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В ближайшее время курс USD/RUB, вероятно, продолжит расти в сторону 81 руб./$1, но потенциал для коррекционного укрепления у рубля сохраняется", - пишут эксперты.

Нефтяные цены, в свою очередь, умеренно выросли по итогам среды. Позитив на нефтяном рынке поддерживают недельные данные от Минэнерго США, указавшие на снижение запасов нефти на 3,7 млн барр., подчеркивается в комментарии.

"Тем не менее, в четверг фьючерсы Brent снизились к $84,6/барр. на фоне укрепления доллара. Вечером состоится публикация недельных данных по числу буровых установок в США, перенесенная с пятницы в связи с праздником. Возобновление роста буровой активности может поддержать снижение фьючерсов Brent в сторону $84/барр. в связи с опасениями более высокого предложения нефти", - прогнозируют в банке.

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