Рубль, скорее всего, закрепится на уровне 80 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль, скорее всего, закрепится на уровне 80 руб./$1 в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в четверг утром подешевел до 80 руб./$1, - отмечают они. - Рубль ослабляется из-за по-прежнему повышенного оттока капитала и сокращения продаж юаней по бюджетному правилу. Минфин сократил объёмы продаж юаней со 120 млрд руб. в марте до 75 млрд руб. в апреле. Однако у отметки 80 руб./$1 могут активизироваться продажи иностранной валюты, поэтому мы ожидаем, что рубль закрепится на этом уровне".

Баррель Brent в среду подорожал на $0,16, до $84,99: котировки нефти поддержало снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США. В четверг утром Brent дешевеет на $0,5-0,7 за баррель и, по мнению экспертов, в течение дня может приблизиться к $84 за баррель. Инвесторы ждут статистику по безработице в США.

Также в комментарии SberCIB отмечается, что на аукционах Минфин разместил ОФЗ на 77 млрд руб. Это соответствует среднему недельному объёму, необходимому для выполнения плана заимствований на второй квартал 2023 года. "Премии ко вторичному рынку совпали с ожиданиями инвесторов. Недельная инфляция ускорилась до 0,13% с 0,05% неделей ранее, и вместе с продолжающимся ослаблением рубля это может привести к росту доходностей ОФЗ на несколько базисных пунктов", - прогнозируют аналитики инвестбанка.

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