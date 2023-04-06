Мечел, РусАл и НЛМК - бенефициары ослабления рубля в секторе металлургии и добычи - "Мои Инвестиции"

Бенефициарами ослабления рубля среди компаний сектора металлургии и добычи являются акции "Мечела", "РусАла" и "НЛМК", говорится в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Рубль продолжает ослабление, и защитить от этого могут акции экспортеров, чья выручка привязана к ценам, выраженным в иностранной валюте. При прочих равных при ослаблении национальной валюты их бумаги должны вырасти в цене быстрее остальных компаний сектора. Кроме того, ориентированные на экспорт компании более устойчивы к регулированию на внутреннем рынке", - отмечают эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Малина.

"Ослабление рубля может позволить "Мечелу" быстрее снизить долговую нагрузку (по нашей оценке, по итогам 2022 чистый долг составит примерно $3 млрд). При снижении рубля на 10% EBITDA увеличивается на 13%, а также на 5% снижается выраженный в иностранной валюте долг (так как примерно 50% долга в рублях). При текущих ценах и курсе акции торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2,6x. Основной вклад в EBITDA - экспорт коксующегося угля (более 50%)", - указывают аналитики.

"Акции "РусАла" при текущем курсе и ценах торгуются по EV/EBITDA 23 = 5,4x, что на 35% выше исторического уровня. Однако компания наиболее чувствительна к ослаблению рубля и росту цен из-за низкой рентабельности во 2П 2022: EBITDA растет на 20% при падении рубля на 10% и на 30% при росте цен на алюминий на 10%. Считаем, что по мере восстановления спроса в Китае в 2023 году возможен рост цен на алюминий как минимум до уровня издержек предельных производителей (около $3000/тонну, на 25% выше текущей цены). Основную выручку компания получает от экспорта (73% в 2022 году)", - отмечают эксперты телеграм-канала.

"НЛМК" - бенефициар ослабления рубля среди сталелитейных компаний из-за наибольшей доли экспорта: более 55% поставок на внешние рынки в 2022 году против менее 25% у "Северстали" и "ММК". При текущих ценах и курсе акции торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2,1x, значительно ниже среднеисторического уровня в 5x - давление оказывает отсутствие раскрытия информации с 4К22 и неопределенность с налогами", - пишут аналитики в комментарии.

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