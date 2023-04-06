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06 апреля 2023 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс. В феврале показатель вырос на 261 тыс. Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер накануне сказала, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы ослабить инфляцию в США. "По моим прогнозам, чтобы добиться устойчивого движения инфляции по нисходящей траектории к целевому показателю в 2% и сдержать инфляционные ожидания, Федрезерву следует поднять ставку выше 5% в этом году", - заявила она.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Настроения инвесторов омрачены, в том числе, усилением напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК уменьшился менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,23%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК потерял 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром снижаются. Предыдущие торги котировки завершили слабыми разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали информацию о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США, а также свежие макроэкономические данные. Котировки июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК снизились на 0,45% относительно уровня на закрытие предыдущей сессии - до $84,61 за баррель. В среду контракты подорожали на 0,1% - до $84,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,52% - до $80,19 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов снизилась на 0,1% и составила $80,61 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity, ожидали сокращения на 7,5 млн баррелей. Резервы бензина за неделю снизились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,3 млн баррелей и 140 тыс. баррелей соответственно.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками. Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта. Ухудшение экономической ситуации может вызвать сокращение спроса на топливо, отмечают эксперты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 апреля выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,682 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,057 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,02% и составил 109,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 845,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,68%), "Роснефть-002Р-06" (+0,27%) и "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,12%), "Роснефть-002Р-05" (-0,11%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 31 марта за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,45% годовых. Размер ставки 2-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,95%. Купоны полугодовые.

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии GOLD01 с номиналом в золоте объемом 5 млрд рублей на уровне 5,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Первоначально объем выпуска составлял "до 3 млрд рублей", однако благодаря повышенному спросу объем был увеличен до 5 млрд рублей. Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении, таким образом, будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.

ООО "Аквилон-Лизинг" планирует разместить трехлетние облигации объемом 100 млн рублей во второй декаде апреля, ориентир ставки купона - в диапазоне от 14% до 15% годовых. Трехлетний выпуск облигаций предусматривает ежеквартальные купоны. Мосбиржа в октябре 2021 года зарегистрировала программу облигаций ООО "Аквилон-Лизинг" на 500 млн рублей. Программа бессрочная, бумаги могут размещаться на срок до 10,5 лет. В ноябре 2021 года "Аквилон-Лизинг" полностью разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 100 млн рублей. Ставка купона составила 13,25% годовых, текущая доходность - 14,5% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 1 млн 851 тыс. 359 облигаций серии 001Р-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 12,3% эмиссии. Десятилетний выпуск был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых.

Топливная компания "Нафтатранс плюс" 2 мая выкупит по оферте до четверти выпуска облигаций серии БО-04 на сумму до 25 млн рублей. Данная оферта была запланирована эмитентом при размещении: по 25% от номинальной стоимости бумаг планировалось выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов, таким образом, компания раскрыла точные сроки приобретения. Количество приобретаемых облигаций составит не более 25 тыс. штук, цена приобретения - 100% от номинала. Период предъявления заявок с 17 по 21 апреля. В связи с тем, что дата приобретения - 29 апреля выпадает на выходной день, дата приобретения облигаций переносится на следующий за ним рабочий день, то есть 2 мая. Эмитент разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 100 млн рублей в ноябре 2022 года. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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