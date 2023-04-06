Рубль сохраняет риски ослабления до 80-81 руб./$1 - ПСБ

Ослабление рубля замедлилось, однако потенциал локального перехода в диапазон 80-81 руб./$1 сохраняется, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Торговая активность доллара с расчетами "завтра" в среду немного снизилась относительно значений вторника, при этом резкий рост американской валюты остановился. Давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть, а также ослабление доллара на глобальных рынках. Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах своп-операций с ЦБ. В-третьих, это последующее снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок. Отметим, что наблюдается рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что мы связываем с притоком розничных инвесторов в торговлю ими. Считаем, что потенциал теста диапазона 80-81 руб./$1 парой доллар/рубль технически возможен, однако подчеркнем, что текущая динамика на валютном рынке скорее носит точечный эффект и в последующем не исключаем коррекции доллара", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.