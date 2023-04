Brent торгуется ниже $84,5 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики в среду. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть снижаются на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс., согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тыс.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 2,6% относительно предыдущего месяца - до $70,5 млрд, обновив максимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали роста до $69 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics.

"Мы начинаем видеть все больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии", - написал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер накануне сказала, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы ослабить инфляцию в США.

"По моим прогнозам, чтобы добиться устойчивого движения инфляции по нисходящей траектории к целевому показателю в 2% и сдержать инфляционные ожидания, Федрезерву следует поднять ставку выше 5% в этом году", - заявила она.

Федрезерв повысил ставку до 4,75-5% по итогам мартовского заседания.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подорожали на 4,5%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров сообщил о готовности потратить $8,9 млрд на урегулирование имеющихся и будущих претензий, связанных с использованием талька в ее продукции.

Капитализация General Motors (SPB: GM) опустилась на 1,8%. Американский автомобильный концерн зафиксирует расходы в размере около $1 млрд на программу добровольного увольнения, в которой согласились принять участие порядка 5 тыс. сотрудников.

Цена бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) выросла на 1,7%. Ритейлер подтвердил прогноз на первый квартал, по-прежнему ожидая роста выручки на 4,5-5% и скорректированной прибыли в размере $1,25-1,30 на акцию.

Рыночная стоимость FedEx Corp. (SPB: FDX) увеличилась на 1,5% после того, как одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки объявила о повышении годовых дивидендов на 10%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 80,34 пункта (0,24%) и составил 33482,72 пункта. Лидером роста в индексе, помимо Johnson & Johnson, стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), подорожавшие на 3,3%, лидером снижения - бумаги Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 2,3%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 10,22 пункта (0,25%) - до 4090,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 129,47 пункта (1,07%) и составил 11996,86 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг.

Настроения инвесторов омрачены, в том числе, усилением напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК уменьшился менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd., подешевевшие на 4,4%.

Кроме того, цена бумаг Xinyi Glass Holdings Ltd., выпускающей стекло, и ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) опустилась на 4%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) и девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 3,8%.

Между тем котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. растут на 9,1%, биотехнологических Wuxi Biologics и Hansoh Pharmaceutical Group - на 2,4% и 1,5% соответственно.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - об ослаблении.

Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.

Котировки акций тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) снижаются на 0,5%. Днем ранее крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple сообщил о росте выручки в первом квартале на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 1,46 трлн новых тайваньских долларов ($48 млрд). Результат практически совпал с прогнозом аналитиков, но оказался ниже показателя за четвертый квартал (1,96 трлн долларов), когда производство на главном предприятии компании в Чжэнчжоу приостанавливалось на несколько недель.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 1,35%.

Наиболее существенно снизилась стоимость производителя полупроводников Tokyo Electron Ltd. - на 4,8%, автомобильных Mazda Motor и Mitsubishi Motors - соответственно на 4,6% и 4,2%.

В то же время цена акций Ichibanya растет на 3,8%. Владелец сети ресторанов сообщил, что ожидает в текущем финансовом году, который начался в марте, повышения чистой прибыли на 13% и выручки на 9,8% на фоне восстановления экономики после пандемии. По итогам прошлого фингода чистая прибыль компании упала на 13%, хотя выручка повысилась на 7,3%.

Также дорожают акции производителя соусов Kikkoman Corp. - на 2,3% и производителя лекарств Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК потерял 1,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%, сталелитейной Posco - на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,6%.

Котировки бумаг банков также продемонстрировали отрицательную динамику: Macquarie Group - на 0,9%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%, ANZ Bank - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.

Предыдущие торги котировки завершили слабыми разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали информацию о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, а также свежие макроэкономические данные.

Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК снизились на $0,52 (на 0,6%) относительно уровня на закрытие предыдущей сессии - до $84,47 за баррель. В среду контракты подорожали на $0,05 (на 0,1%) - до $84,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,56 (на 0,7%) - до $80,05 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов снизилась на $0,1 (на 0,1%) и составила $80,61 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity, ожидали сокращения на 7,5 млн баррелей.

Резервы бензина за неделю снизились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,3 млн баррелей и 140 тыс. баррелей соответственно.

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс. при ожидавшихся 200 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками. Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта

"Мы начинаем видеть все больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии", - написал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Ухудшение экономической ситуации может вызвать сокращение спроса на топливо, отмечают эксперты.