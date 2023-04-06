.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется ниже $84,5 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
В феврале промпроизводство в РФ снизилось на 1,7%
Снижение промпроизводства в РФ в феврале замедлилось до 1,7%, после падения на 2,4% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,5%. За январь-февраль промпроизводство уменьшилось на 2%
 
Эффект санкций 47% руководителей бизнеса оценили положительно или нейтрально
Почти половина - 47% - руководителей бизнеса заявили о в целом положительном или, по крайней мере, нейтральном эффекте санкций. Такой вывод содержится в докладе НИУ ВШЭ "Новые возможности российских компаний", подготовленном на основе данных...
 
Маткапитал стали чаще тратить на образование детей
Россияне стали в 1,5 раза чаще направлять материнский капитал на образование детей. Активнее обналичивают и сертификаты. А вот число семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, напротив, снизилось. Это следует из доклада Счетной...
 
Ушедшие из РФ бренды в непродовольственной рознице потеряли пару миллиардов
Общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице и объявивших об уходе с российского рынка, превысил $1,3–1,5 млрд, рассказали "Коммерсанту" два консультанта, сопровождавшие закрытие...
 
06 апреля 2023 года 09:15

Brent торгуется ниже $84,5 за баррель

Рынок акций США закрылся без единой динамики в среду. Фондовые индексы крупнейших стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть снижаются на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс., согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тыс.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 2,6% относительно предыдущего месяца - до $70,5 млрд, обновив максимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали роста до $69 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics.

"Мы начинаем видеть все больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии", - написал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер накануне сказала, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы ослабить инфляцию в США.

"По моим прогнозам, чтобы добиться устойчивого движения инфляции по нисходящей траектории к целевому показателю в 2% и сдержать инфляционные ожидания, Федрезерву следует поднять ставку выше 5% в этом году", - заявила она.

Федрезерв повысил ставку до 4,75-5% по итогам мартовского заседания.

Акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подорожали на 4,5%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров сообщил о готовности потратить $8,9 млрд на урегулирование имеющихся и будущих претензий, связанных с использованием талька в ее продукции.

Капитализация General Motors (SPB: GM) опустилась на 1,8%. Американский автомобильный концерн зафиксирует расходы в размере около $1 млрд на программу добровольного увольнения, в которой согласились принять участие порядка 5 тыс. сотрудников.

Цена бумаг Walmart Inc. (SPB: WMT) выросла на 1,7%. Ритейлер подтвердил прогноз на первый квартал, по-прежнему ожидая роста выручки на 4,5-5% и скорректированной прибыли в размере $1,25-1,30 на акцию.

Рыночная стоимость FedEx Corp. (SPB: FDX) увеличилась на 1,5% после того, как одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки объявила о повышении годовых дивидендов на 10%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 80,34 пункта (0,24%) и составил 33482,72 пункта. Лидером роста в индексе, помимо Johnson & Johnson, стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), подорожавшие на 3,3%, лидером снижения - бумаги Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие на 2,3%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 10,22 пункта (0,25%) - до 4090,38 пункта.

Nasdaq Composite потерял 129,47 пункта (1,07%) и составил 11996,86 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг.

Настроения инвесторов омрачены, в том числе, усилением напряженности в отношениях Китая и США. МИД КНР заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера Палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК уменьшился менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd., подешевевшие на 4,4%.

Кроме того, цена бумаг Xinyi Glass Holdings Ltd., выпускающей стекло, и ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) опустилась на 4%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) и девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 3,8%.

Между тем котировки акций чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. растут на 9,1%, биотехнологических Wuxi Biologics и Hansoh Pharmaceutical Group - на 2,4% и 1,5% соответственно.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в марте поднялся до 57,8 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее. Это максимальный уровень с ноября 2020 года.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - об ослаблении.

Сводный PMI поднялся до самой высокой отметки с июня прошлого года - до 54,5 пункта против 54,2 пункта в феврале.

Котировки акций тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) снижаются на 0,5%. Днем ранее крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple сообщил о росте выручки в первом квартале на 3,9% относительно того же периода прошлого года - до 1,46 трлн новых тайваньских долларов ($48 млрд). Результат практически совпал с прогнозом аналитиков, но оказался ниже показателя за четвертый квартал (1,96 трлн долларов), когда производство на главном предприятии компании в Чжэнчжоу приостанавливалось на несколько недель.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 1,35%.

Наиболее существенно снизилась стоимость производителя полупроводников Tokyo Electron Ltd. - на 4,8%, автомобильных Mazda Motor и Mitsubishi Motors - соответственно на 4,6% и 4,2%.

В то же время цена акций Ichibanya растет на 3,8%. Владелец сети ресторанов сообщил, что ожидает в текущем финансовом году, который начался в марте, повышения чистой прибыли на 13% и выручки на 9,8% на фоне восстановления экономики после пандемии. По итогам прошлого фингода чистая прибыль компании упала на 13%, хотя выручка повысилась на 7,3%.

Также дорожают акции производителя соусов Kikkoman Corp. - на 2,3% и производителя лекарств Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК потерял 1,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%, сталелитейной Posco - на 3,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,6%.

Котировки бумаг банков также продемонстрировали отрицательную динамику: Macquarie Group - на 0,9%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,2%, ANZ Bank - на 0,4%, National Australia Bank - на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.

Предыдущие торги котировки завершили слабыми разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали информацию о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, а также свежие макроэкономические данные.

Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК снизились на $0,52 (на 0,6%) относительно уровня на закрытие предыдущей сессии - до $84,47 за баррель. В среду контракты подорожали на $0,05 (на 0,1%) - до $84,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,56 (на 0,7%) - до $80,05 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов снизилась на $0,1 (на 0,1%) и составила $80,61 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity, ожидали сокращения на 7,5 млн баррелей.

Резервы бензина за неделю снизились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,3 млн баррелей и 140 тыс. баррелей соответственно.

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс. при ожидавшихся 200 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками. Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта

"Мы начинаем видеть все больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии", - написал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Ухудшение экономической ситуации может вызвать сокращение спроса на топливо, отмечают эксперты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 апреля 2023 года 10:51
Вероятен дальнейший рост курса рубля до 81 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"
Вероятен дальнейший рост курса рубля до 81 руб./$1 в ближайшее время, но потенциал для коррекционного укрепления у рубля сохраняется, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду вновь слабел. Минфин объявил о сокращении объемов продаж юаней по бюджетному правилу с 119,8 млрд руб. до...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 10:36
Индекс Мосбиржи может закончить торги четверга ниже 2500п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может закончить торговую сессию в четверг ниже уровня в 2500 пунктов из-за ухудшения внешнего фона, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Ожидаем, что в четверг индекс Мосбиржи предпримет попытки закрепиться выше 2500 пунктов, но вполне допускаем, что по итогам дня он окажется...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 10:22
Рубль, скорее всего, закрепится на уровне 80 руб./$1 в четверг - SberCIB
Рубль, скорее всего, закрепится на уровне 80 руб./$1 в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль в четверг утром подешевел до 80 руб./$1, - отмечают они. - Рубль ослабляется из-за по-прежнему повышенного оттока капитала и сокращения продаж юаней по бюджетному правилу. Минфин...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 10:09
Мечел, РусАл и НЛМК - бенефициары ослабления рубля в секторе металлургии и добычи - "Мои Инвестиции"
Бенефициарами ослабления рубля среди компаний сектора металлургии и добычи являются акции "Мечела", "РусАла" и "НЛМК", говорится в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Рубль продолжает ослабление, и защитить от этого могут акции экспортеров, чья выручка привязана к ценам,...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 09:54
Вероятно сохранение боковой динамики на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ
Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Аукционы Минфина РФ по размещению нового госдолга оказали нейтральное влияние на рынок в среду. Доходность индекса RGBI...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 09:41
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 6 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 09:40
Рубль сохраняет риски ослабления до 80-81 руб./$1 - ПСБ
Ослабление рубля замедлилось, однако потенциал локального перехода в диапазон 80-81 руб./$1 сохраняется, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Торговая активность доллара с расчетами "завтра" в среду немного...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 09:25
Средне- и долгосрочная оценки индекса Мосбиржи в целом положительные - БКС Экспресс
Среднесрочная и долгосрочная оценки перспектив индекса Мосбиржи в целом положительные, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Благодаря отсутствию новых негативных внешних факторов и относительно стабильной динамике сырьевых площадок российский рынок акций в среду не...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 09:15
SberCIB рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 3184 руб
Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 3184 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в материале инвестбанка. "Самолет" - относительно молодой застройщик, который...    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 09:04
Возможна коррекция котировок нефти на торгах в четверг - БКС Экспресс
Возможна локальная коррекция вниз котировок нефти марки Brent на торгах в четверг, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цены на нефть в среду оставались стабильны второй день подряд. Благоприятный информационный фон и остаточный эффект от новостей про ОПЕК+ поддерживали котировки....    читать дальше
.
06 апреля 2023 года 08:49
Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов, сохраняя позиции после заметного падения ранее
Москва. 6 апреля. Доллар США стабилен, юань меняется незначительно на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль сохраняет тормозящий эффект в районе минимальных отметок.    читать дальше
.
05 апреля 2023 года 19:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $294,96
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $294,96 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,48%, стоп-приказ: $278, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на некоторый негатив в...    читать дальше
.
05 апреля 2023 года 18:33
"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку акций Северстали и ММК
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку акций "Северстали" и "ММК", сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем нашу топ-идею "покупать "Северсталь" и "ММК". Рост котировок обеих бумаг за последние 30 дней замедлился (-1% у "Северстали", 0% у "ММК"),...    читать дальше
.
05 апреля 2023 года 17:53
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical Group Ltd. с прогнозной стоимостью 9,35 гонконгского доллара (HKD) за штуку на апрель 2024 года, что предполагает потенциал роста 22,9% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании. "CSPC Pharmaceutical из...    читать дальше
.
05 апреля 2023 года 17:34
"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций AbbVie до "держать"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций фармацевтической компании AbbVie до "держать", сообщается в обзоре. "Высокая доля флагмана Humira в условиях конкуренции с биоаналогами, несмотря на диверсификацию, создает риски снижения выручки и прибыли эмитента в...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.