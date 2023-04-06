SberCIB рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 3184 руб

Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 3184 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в материале инвестбанка.

"Самолет" - относительно молодой застройщик, который специализируется на строительстве жилья экономкласса. На Московской бирже акции компании торгуются не так давно - с октября 2020 года. С тех пор их стоимость выросла почти в три раза: с 955 рублей до 2593 рублей за штуку. У застройщика масштабные планы на 2023 год: увеличить продажи на 78% (до 1,9 млн кв. м), а EBITDA - в два раза", - указывают эксперты.

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