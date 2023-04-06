Возможна коррекция котировок нефти на торгах в четверг - БКС Экспресс

Возможна локальная коррекция вниз котировок нефти марки Brent на торгах в четверг, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду оставались стабильны второй день подряд. Благоприятный информационный фон и остаточный эффект от новостей про ОПЕК+ поддерживали котировки. Фьючерсы на нефть марки Brent имеют все шансы продолжить рост, но перед выходными фиксация прибыли со стороны спекулянтов может оказать давление на инструмент. В четверг утром мы уже видим предпосылки для локальной коррекции", - отмечает эксперт в комментарии.

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