Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов, сохраняя позиции после заметного падения ранее

Москва. 6 апреля. Доллар США стабилен, юань меняется незначительно на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль сохраняет тормозящий эффект в районе минимальных отметок.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,84 руб./$1 (0 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,89 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,6 коп. - до 11,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов сохраняет позиции, притормозив падение вблизи минимальных отметок к доллару почти за год, которое могло быть вызвано, в том числе, и спросом на валюту со стороны спекулятивно настроенных игроков. В целом на мировых рынках преобладает пессимистичный настрой. Наблюдается отсутствие аппетита у глобальных инвесторов к риску, а также снижение цен на сырье. Не исключено, что нацвалюта с небольшим лагом начнет отыгрывать активный рост нефтяных котировок в предыдущие дни после объявления о дополнительном сокращении добычи странами ОПЕК+ примерно на 1,7 млн баррелей в сутки.

Нефть сдает позиции на старте торгов, несмотря на данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Негативным фактором для цен на нефть является укрепление курса доллара к большинству мировых валют.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали более умеренного сокращения, на 1,7 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,08 за баррель, что на 1,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,71 за баррель, что на 1,12% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает негативная динамика: китайский CSI 300 опустился на 0,3%, японский Nikkei 225 падает на 1,28%, гонконгский Hang Seng - на 0,08%, южнокорейский Kospi снизился 1,01%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,46%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,26%.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями сессию в среду, инвесторы оценивали статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс., согласно Trading Economics. В феврале показатель вырос на 261 тыс.

Официальный отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 2,6% относительно предыдущего месяца - до $70,5 млрд, обновив максимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали роста до $69 млрд. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер накануне сказала, что Федрезерву придется продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы ослабить инфляцию в США.