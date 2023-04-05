"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CSPC Pharmaceutical Group Ltd. с прогнозной стоимостью 9,35 гонконгского доллара (HKD) за штуку на апрель 2024 года, что предполагает потенциал роста 22,9% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"CSPC Pharmaceutical из года в год показывает стабильный рост выручки и чистой прибыли, располагает широкой и диверсифицированной линейкой фармацевтических препаратов, а также успешно проводит исследования и разработки и выводит на рынок новые препараты. Эмитент располагает одними из самых инновационных разработок в китайском фармсекторе и применяет в них собственную нанотехнологическую платформу. Акции существенно недооценены с фундаментальной точки зрения и способны опередить рынок по доходности в ближайший год", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

CSPC Pharmaceutical Group Ltd. - китайская фармацевтическая компания, базирующаяся в провинции Хэбэй. Деятельность компании подразделяется на два сегмента: готовые фармацевтические препараты и нефасованные лекарственные формы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.