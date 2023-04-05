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05 апреля 2023 года 15:44

Рубль днем лишь немного дешевеет к доллару и евро, стабилизировавшись после сильного падения в первые дни недели

Москва. 5 апреля. Доллар США и евро подрастают на Московской бирже в среду днем; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине, стабилизировавшись после сильного падения в понедельник-вторник.

Курс доллара США составил 79,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,11 руб./EUR1, подорожав на 30 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,6 копейки - до 82,95 рубля. Курс китайского юаня вырос на 4,4 копейки - до 11,55 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным валютам, стабилизировался вблизи минимальных отметок почти за год в парах с ними. Сильный всплеск спроса на валюту со стороны отдельных участников рынка, наблюдавшийся в начале недели, мог иметь, в том числе, спекулятивный характер с учетом сообщений СМИ, что российские власти разрешат перечислить на зарубежный счет Shell (SPB: RDS.A) почти 95 млрд рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2".

Рубль в среду почти не отреагировал на решение Минфина в полтора раза снизить в апреле ежедневный объем продаж иностранной валюты на ожиданиях недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета на сумму 113,6 млрд руб. Беспокойство участников рынка из-за снижения экспортных нефтегазовых доходов и ухудшения бюджетных показателей может быть частично нивелировано вступлением с 1 апреля в силу изменений в правила налогообложения компаний нефтегазовой отрасли.

Речь идет об ограничении дисконта нефти Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть. Так, в апреле налоги будут взиматься с цены Urals, не меньшей, чем цена Brent (североморский датированный) минус $34 за баррель, в мае - минус $31 за баррель, в июне - минус $28 за баррель, с июля - минус $25 за баррель.

Введение ограничения на цену Urals для налогообложения позволит сохранить доходы российского бюджета в 2023 году в объеме 660 млрд рублей, рассчитывает Минфин.

Минфин РФ с 7 апреля по 5 мая планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 марта объем ежедневных продаж составляет 5,4 млрд рублей (в совокупности 119,8 млрд рублей за период до 6 апреля). Таким образом, ежедневный объем продаж в апреле снизится в 1,5 раза. Траектория снижения объема продаж продолжается: в марте сокращение составило 1,6 раза. В феврале, напротив, произошел трехкратный рост по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд рублей.

Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле на сумму 113,6 млрд рублей.

Аналогичный прогноз на март равнялся 132,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта составило положительную величину 39 млрд рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, в настоящее время на рубль, вероятно, оказывает давление механизм продаж иностранными компаниями своих долей в бизнесе партнерам в России. "Для того, чтобы такие сделки можно было считать успешно завершенными, иностранные юридические лица должны вывести валюту на свои счета за пределами РФ. Эти действия создают дополнительный спрос на валюту и способствуют ослаблению рубля. Примером подобной сделки является недавняя продажа финской UPM-Kymmene. Кроме того, рынок следит за информацией о продаже доли компании Shell - единоразово за рубеж может быть выведена большая сумма. В связи с этим можно говорить о том, что мы наблюдаем совокупность разовых факторов внутри короткого временного отрезка, которые оказывают давление на рубль. В то же время опорой для рубля является профицит торгового баланса в России, а также рост цен на нефть", - говорит Джиоев.

"На локальном валютном рынке доллар в среду успел обновить очередной максимум с апреля 2022 г., поднявшись до 79,72 руб. Однако затем, как и днем ранее после пика, американская валюта скорректировалась. Мы полагаем, что общая тенденция на ослабление рубля сохраняется, но резкие движения последних дней сформированы под влиянием локального спроса на валюту отдельными игроками на фоне ее ограниченного предложения со стороны экспортеров. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик укрепления валюты будет пройден, или он уже был пройден, рубль вернет часть позиций, и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется. Отметим, что очередная волна ослабления рубля может оказать негативное влияние на инфляционные ожидания населения и усилить проинфляционные риски в среднесрочной перспективе. Если нормализация темпов исполнения бюджетных расходов до последнего времени оставляла надежду на некоторое смягчение риторики ЦБ на ближайших заседаниях, то текущее ослабление рубля практически отменяет такую возможность", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

ЦБ на заседании 17 марта сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"Совет директоров отмечает усиление проинфляционных рисков со стороны внешних условий и сохранение значительного вклада бюджетной политики в расширение совокупного спроса в этом году. При усилении проинфляционных рисков совет директоров на предстоящих заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки, но, опять же, решение не предрешено", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Это решение не предрешено, и фактические решение будет зависеть от развития событий, поступающих данных", - подчеркнул зампред ЦБ.

Временные факторы, в том числе связанные с потребностями структурной перестройки, а также с внешними условиями, обуславливают сохранение "несколько повышенного роста цен в 2023 году", отметил Заботкин.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год составляет 5-7%.

Денежно-кредитная политика будет направлена на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году и удержание ее на этом уровне в дальнейшем, добавил зампред ЦБ. Он напомнил, что ДКП влияет на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов. "Решения, которые мы принимаем сейчас, влияют уже не только на инфляцию этого года, но на то, какая она будет складываться в следующем году", - заявил Заботкин.

Ограничения на снятие наличной валюты в РФ не могут быть сняты из-за того, что она не поступает в страну, сообщил первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. "Если кто-то завезет доллары наличными и евро в страну на десятки, сотни миллиардов... Их нет, ограничений никаких (на ввоз наличной валюты - прим. ИФ). Нам их не поставляют, более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей валюты денежной наличной за границей", - заявил Тулин на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Китайские юани налом достать... Их нет и не будет, и долларов не будет наличных", - отметил первый зампред ЦБ.

ЦБ ранее продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Так, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму до $10 тыс. или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Юридические лица - резиденты могут получить в течение ближайшего полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на командировочные расходы, но не более $5 тыс. или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах (на выдачу других валют ограничений нет). Юрлица - нерезиденты получить наличные доллары, евро, фунты и иенах не могут (по другим валютам ограничений нет).

Цены на нефть слабо меняются днем в среду после сильного роста, начавшегося вслед за неожиданным сокращением добычи рядом стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье. Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $84,85 баррель, что на 0,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,12%, до $80,61 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за прошлую неделю будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 4 базисных пункта - до 7,36% и 7,64% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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