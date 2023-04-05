"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций AbbVie до "держать"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили рекомендацию для акций фармацевтической компании AbbVie до "держать", сообщается в обзоре.

"Высокая доля флагмана Humira в условиях конкуренции с биоаналогами, несмотря на диверсификацию, создает риски снижения выручки и прибыли эмитента в ближайшие кварталы. Мы не исключаем возможности повышение рекомендации в случае более высоких по сравнению с ожиданиями темпов роста других продуктов в портфеле компании или запуска других популярных препаратов", - отмечают эксперты.

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