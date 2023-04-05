"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cosco Shipping

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского оператора контейнерных перевозок Cosco Shipping Holdings Co. с прогнозной стоимостью на уровне 11,87 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре.

"Расценки в отрасли окажутся под давлением слабого спроса и избыточных мощностей в 2023 году. Компания определилась с дивидендной политикой на 2022-24 годы: на выплату направляется 30-50% чистой прибыли за год. Также эмитент одобрил предложение о выкупе не более 10% акций - признак уверенности в долгосрочных перспективах, - отмечают эксперты. - Мы понижаем прогноз чистой прибыли компании на 2023 год на 40% - до CNY29 млрд на фоне падения расценок на грузоперевозки, наш прогноз чистой прибыли на 2024 год - CNY16,5 млрд", - отмечают эксперты.

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